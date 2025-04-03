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Новини Іноземні добровольці в ЗСУ
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Iноземці становлять половину інженерів, які ремонтують дрони 25-ої бригади

іноземець у 25 бригаді

Половина інженерів, які працюють в пересувній майстерні з ремонту дронів 25-ої окремої повітрянодесантної бригади ДШВ ЗСУ - це іноземці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.інформ.

Іноземці служать у Січеславській бригаді на рівних із українцями.

А головна їхня мотивація, як каже бразилець Педро - "допомогти позбавити світ від поганих людей. Якщо дозволити поганим людям робити те, що вони хочуть, одного разу це торкнеться і тебе".

27-річний Педро на початку 2024 року подолав понад 10 600 кілометрів, покинувши рідну Бразилію, щоб стати на захист України.

До приїзду в Україну Педро служив в бразильській армії морським піхотинцем, але ніколи не працював з дронами. В Україні він пройшов курс пілота БПЛА та курс зі збирання дронів.

"Усі іноземці опинилися тут не через політику, а через мораль. Бо треба допомагати тому, на кого напали та проти кого вчиняють страшні злочини", — каже він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Січеславці з 25-ї бригади евакуювали двох жінок на Покровському напрямку наземним дроном. ВIДЕО

Ще один іноземець у 25-й бригаді - 33-річний американець Роберт з Міссісіпі, який рік тому приїхав в Україну як доброволець, щоб допомагати 25-й бригаді збирати та ремонтувати FPV-дрони. Його пристрасть до дронів, що почалася як хобі в США, перетворилася на роботу на передовій.

"Я завжди цікавився світовими новинами. А в Україні у мене були друзі. Коли росія розв’язала велику війну, стояти осторонь я вже не зміг. Я чітко усвідомив: маю допомогти Україні", — розповів Роберт.

Родина американця підтримує його рішення приєднатися до Сил оборони. Вони пишаються боротьбою сина за Україну. А сам Роберт зустрів в Україні своє кохання.

Про роботу інженерів БПЛА на фронті зазвичай мало говорять, але без неї не було б сотень тисяч одиниць спаленої ворожої техніки та живої сили. 25-а Січеславська бригада активно використовує повітряні і наземні дрони у своїй роботі. Успішні операції січеславців допомогли втримати фронт на Покровському напрямку.

Автор: 

25 окрема повітряно-десантна бригада (156) дрони (4662) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+8
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03.04.2025 17:29
+6
Не переймайся гаряча лінія між ОПою і бункером працює надійно.Те,про що говорять тут,вже давно злите
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03.04.2025 17:50
+6
Та не треба вжевж так песимістично реагувати.
Спробуй знайти так легко Педро з Бразилії чи Роберта з Миссисіппі (США)?
Тим паче, що імена можуть бути не справжні.
Тут головне, показати, що багато іноземців підтримають і воюють за Україну.
Це піднімає дух народу, який воює проти окупантів.
Це викликає усвідомлення, що ми не на самоті і не одні проти ворогів роду людського - скажених рашистів.
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03.04.2025 18:05
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03.04.2025 17:29 Відповісти
І користь, і ризику менше.
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03.04.2025 17:31 Відповісти
вільні люди - можуть собі дозволити
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03.04.2025 17:35 Відповісти
і нащо про це ляпать? пуйло десь розповіда скільки в нього корейців? чи іранців?
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03.04.2025 17:45 Відповісти
Не переймайся гаряча лінія між ОПою і бункером працює надійно.Те,про що говорять тут,вже давно злите
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03.04.2025 17:50 Відповісти
ну все ж... пропаганда пуйла не зможе посилатись на кротів ОПи, а от на цензор - так. Та і звідки ця тяга все розляпать? не розумію.
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03.04.2025 17:52 Відповісти
Скиньте адреси де проживають їх родичі за кордоном щоб РФія могла їм подякувати.Хіба не можна написати в одній з бригад,і замість імен-позивні і національність відповідно - бразилець і американець.
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03.04.2025 17:50 Відповісти
Та не треба вжевж так песимістично реагувати.
Спробуй знайти так легко Педро з Бразилії чи Роберта з Миссисіппі (США)?
Тим паче, що імена можуть бути не справжні.
Тут головне, показати, що багато іноземців підтримають і воюють за Україну.
Це піднімає дух народу, який воює проти окупантів.
Це викликає усвідомлення, що ми не на самоті і не одні проти ворогів роду людського - скажених рашистів.
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03.04.2025 18:05 Відповісти
Якщо їх країни мають немічні спец служби то так це погано
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03.04.2025 20:07 Відповісти
А для кого даються ТАКІ ЗВІТИ, під час московської війни??
Умеров, той передав всю інформацію московітам з базами данних по ОПК!! Тепер, цей Звіт??
В СБУ, мабуть, баканов з кулінічем, повернулися на посаду??
Щось московським лайном, смердить, від отих інформаторів!
Щмигаль, з оточенням в Будинку уряду, теж смирненько так сидять, і ні мур-мур!! За таємність, їм гроші, йдуть в автоматі?
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03.04.2025 18:13 Відповісти
Тобто для кого мені наприклад цікаво чому я не маю цього знати ?
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03.04.2025 20:08 Відповісти
Ну тоді, зверніться особисто, листом, до Умерова чи Малюка!
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03.04.2025 21:03 Відповісти
Ця реклама то 10 з 10) краще за смс з рекламою зсу)
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03.04.2025 20:57 Відповісти
Молодцы
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04.04.2025 00:27 Відповісти
 
 