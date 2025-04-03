Росіяни атакували безпілотником Шосткинський район, постраждала людина

3 квітня російський безпілотник атакував житловий будинок у Шосткинському районі, постраждала людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумської області.

За даними слідства, 3 квітня 2025 року окупанти атакували, за попередніми даними, FPV-дроном будинок мирних жителів на території Есманської громади Шосткинського району.

Зазначається, що внаслідок атаки ворога 57-річна мешканка домоволодіння отримала поранення та була госпіталізована.

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