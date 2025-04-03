Росіяни атакували безпілотником Шосткинський район, постраждала людина
3 квітня російський безпілотник атакував житловий будинок у Шосткинському районі, постраждала людина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумської області.
За даними слідства, 3 квітня 2025 року окупанти атакували, за попередніми даними, FPV-дроном будинок мирних жителів на території Есманської громади Шосткинського району.
Зазначається, що внаслідок атаки ворога 57-річна мешканка домоволодіння отримала поранення та була госпіталізована.
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олексій петренко #550757
показати весь коментар03.04.2025 18:25 Відповісти Мені подобається 0
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