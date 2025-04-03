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Новини Атака безпілотників на Сумщину
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Росіяни атакували безпілотником Шосткинський район, постраждала людина

Наслідки російських обстрілів Сумщини

3 квітня російський безпілотник атакував житловий будинок у Шосткинському районі, постраждала людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумської області.

За даними слідства, 3 квітня 2025 року окупанти атакували, за попередніми даними, FPV-дроном будинок мирних жителів на території Есманської громади Шосткинського району.

Зазначається, що внаслідок атаки ворога 57-річна мешканка домоволодіння отримала поранення та була госпіталізована.

Читайте: Окупанти скинули з дрона вибухівку на Шалигине на Сумщині, поранені дві людини

Автор: 

безпілотник (4133) обстріл (28365) Сумська область (3644) Шосткинський район (18) війна в Україні (3738)


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Краще б ви не займались пісульками ,а йли до мвг і збивали дрони,
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03.04.2025 18:25 Відповісти
 
 