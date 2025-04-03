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Новини Результати роботи центрів рекрутингу
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БПЛА, водії, стрільці: У центрах рекрутингу назвали найпопулярніші армійські спеціальності

Спеціальності в ЗСУ

Міністерство оборони України проаналізувало військові спеціальності, які обрали добровольці, що звернулися до центрів рекрутингу української армії.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

З початку відкриття першого центру у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БПЛА.

  • 16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України, вирішили обрати саме цей напрямок.
  • 15% - водії;
  • 14% - стрілецькі спеціальності;
  • 9% претендентів отримали штабні посади.
  • по 6% – артилерія та зв’язок (зокрема, кіберзв’язок).
  • 5% кандидатів обрали медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулого тижня понад 1,5 тис. українців звернулися до центрів рекрутингу. Це один із найкращих показників року, - Міноборони

Загалом перелічені спеціальності становлять 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу.

Нагадаємо, що в Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Тут всі охочі можуть отримати консультацію щодо приєднання до Сил оборони України на умовах конфіденційності.

Важливо, що на території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Також читайте: Проєкт "Контракт 18-24": долучитися до нових бригад вже можна з допомогою 1-го центру рекрутингу

Докладніше про роботу центрів рекрутингу та контакти можна дізнатися за посиланням: https://recruiting.mod.gov.ua.

Станом на лютий 2025 року 21% кандидатів до Сил оборони, які звернулися до центрів рекрутингу були жінки.

Автор: 

Міноборони (7343) ЗСУ (7528) Рекрутинг (141)


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без тцк все рівно не обійтись.
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03.04.2025 20:47 Відповісти
Що це за дитячий лепет? 'Найбільший попит мають спеціальності, пов'язані з БПЛА' - ніби це якась ринкова вакансія, а не війна. Людина в армії - ніхто і звати її ніяк. Навіть якщо добровільно прийшла в рекрутинговий центр на посаду водія, завтра її можуть спокійно перевести в штурмовики, і в кращому випадку - ще один прапор на цвинтарі. В гіршому - взагалі без імені. Ця система жере людей і не збирається змінюватися.
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03.04.2025 20:56 Відповісти
Ушльопок, как пагодка в масквє?
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03.04.2025 21:38 Відповісти
в спам кацапе
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03.04.2025 21:35 Відповісти
 
 