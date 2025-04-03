БПЛА, водії, стрільці: У центрах рекрутингу назвали найпопулярніші армійські спеціальності

Міністерство оборони України проаналізувало військові спеціальності, які обрали добровольці, що звернулися до центрів рекрутингу української армії.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

З початку відкриття першого центру у лютому 2024 року, найбільший попит мали спеціальності, що пов’язані з БПЛА.

16% від всіх кандидатів, що вже отримали посаду у підрозділах Сил оборони України, вирішили обрати саме цей напрямок.

15% - водії;

14% - стрілецькі спеціальності;

9% претендентів отримали штабні посади.

по 6% – артилерія та зв’язок (зокрема, кіберзв’язок).

5% кандидатів обрали медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі).

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Загалом перелічені спеціальності становлять 71% серед усіх добровольців, які завершили оформлення до Сил оборони України через центри рекрутингу.

Нагадаємо, що в Україні працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр. Вони переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Тут всі охочі можуть отримати консультацію щодо приєднання до Сил оборони України на умовах конфіденційності.

Важливо, що на території центрів заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

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Докладніше про роботу центрів рекрутингу та контакти можна дізнатися за посиланням: https://recruiting.mod.gov.ua.

Станом на лютий 2025 року 21% кандидатів до Сил оборони, які звернулися до центрів рекрутингу були жінки.