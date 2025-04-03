Неповернення ПДВ компанії Ferrexpo ставить під загрозу роботу всього ГМК України, - президент ОП "Укрметалургпром" Каленков

Об’єднання підприємств вітчизняного гірничо-металургійного комплексу "Укрметалургпром" глибоко стурбовано ситуацією, що склалася навколо одного з провідних українських виробників та експортерів залізорудної продукції — компанії Ferrexpo.

Відсутність повернення експортного ПДВ вже вплинула і матиме ще більші негативні наслідки не лише для самої компанії, але й для гірничо-металургійного комплексу та економіки України в цілому.

"У ситуації повномасштабного вторгнення і незважаючи на втрати, понесені в ході війни, гірничо-металургійний комплекс України продовжує працювати і бути однією із економічних опор для нашої країни. Підприємства галузі забезпечують населення робочими місцями, бюджети — податками, а також сприяють курсовій стабільності за рахунок надходження валютної виручки в країну. Окремо хочу виділити внесок ГМК підприємств у перемогу України — компанії не лише сплачують усі необхідні податки та збори, а й виступають великими донорами допомоги для потреб нашої армії", — зауважив президент Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Ferrexpo в Україні — це Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати. Компанія займає одне з ключових місць в українському ГМК, і від її стабільної роботи залежить функціонування багатьох суміжних галузей економіки.

"Це тисячі працівників саміх підприємств та суміжних галузей, це добробут регіону та країни. Ми маємо зовнішнього ворога і зараз, як ніколи повинні, бути об’єднаними заради перемоги та майбутнього. Неповернення ПДВ Ferrexpo призводить до зниження обсягів виробництва компанією, зменшення відвантажень нашій залізниці та портам, скорочення виручки від експорту української продукції, згортання інвестицій в нашу економіку та зменшення ВВП України", — додав Каленков.

Каленков зауважив, що фіскальні органи повинні неухильно дотримуватися законодавства та забезпечувати рівні умови для всіх компаній, незалежно від їхнього розміру або галузі. Це включає в себе дотримання чітких процедур та термінів для повернення ПДВ, особливо для експортних підприємств. Невиконання цих зобов’язань ставить під загрозу здатність України конкурувати на міжнародних ринках, залучати інвестиції і розвивати свою економіку.