Росіяни атакували з дрона автівку в Херсоні: поранено двох людей
Увечері 3 квітня російські окупаційні війська атакували з дрона цивільне авто у Корабельному районі Херсону: постраждало двоє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Близько 18.00 російські терористи з дрона атакували автівку у Корабельному районі", - написав він.
Мрочко повідомив, що контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми отримали двоє людей - чоловік 55 років і 53-річна жінка.
Вони доставлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль