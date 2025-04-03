Росіяни атакували з дрона автівку в Херсоні: поранено двох людей

Увечері 3 квітня російські окупаційні війська атакували з дрона цивільне авто у Корабельному районі Херсону: постраждало двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 18.00 російські терористи з дрона атакували автівку у Корабельному районі", - написав він.

Мрочко повідомив, що контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми отримали двоє людей - чоловік 55 років і 53-річна жінка.

Вони доставлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

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