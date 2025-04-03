"Контракт 18-24" працює у тестовому режимі. Є чітка система відповідальності та прозорості, - Паліса

"Контракт 18-24" — пілотний проєкт, який відбувається у тестовому режимі. Дуже важливо, щоб він не виглядав для добровольців як чергова "замануха" без виконаних обіцянок.

​​Про це журналістам розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Це тестовий режим. Спочатку пілотний проєкт було запроваджено для чотирьох бригад Сухопутних військ, а також по одній бригаді Десантно-штурмових військ і Морської піхоти", - сказав Паліса.

Він розповів, що цю модель хотіли протестувати у контрольованому масштабі.

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За його словами, якщо одразу надати таку можливість усім, буде складно відстежити критичні моменти, які стосуються виконання задекларованих обіцянок.

"Дуже важливо, щоб це не виглядало як чергова "замануха", коли щось обіцяють, але не виконують. Має бути чітка система відповідальності та прозорості. Командир повинен чітко знати свої права й обов’язки. Те саме стосується військовослужбовця за контрактом. Має бути відвертість і довіра у цих стосунках", - пояснив Паліса.

Заступник голови ОПУ, розповів, що якщо буде задіяно 15-20 чи навіть 50 бригад одночасно, то контролювати процес буде вкрай складно.

Крім того, є проблема підготовки: сьогодні не всі бригади здатні самостійно проводити базову загальновійськову підготовку, оскільки їм потрібен час для нарощення спроможностей — як з погляду кількості інструкторів, так і матеріально-технічної бази.

"Йдеться про дуже конкретні речі — підйомники для стрільбищ, імітаційні засоби, технічну інфраструктуру тощо. Тому поступово ми плануємо розширювати цю модель на більшу кількість бригад і охоплювати ширше коло підрозділів", - резюмував Паліса.

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Нагадаємо, контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними. Вони укладаються на один рік і передбачають"мотиваційний складник".

Водночас контрактники обійматимуть лише бойові посади, й протягом річного контракту добровольці будуть шість місяців виконувати бойові завдання на лінії боєзіткнення.