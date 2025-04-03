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Новини Контракт 18-24
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"Контракт 18-24" працює у тестовому режимі. Є чітка система відповідальності та прозорості, - Паліса

Контракт 18-24 проходить у тестовому режимі

"Контракт 18-24" — пілотний проєкт, який відбувається у тестовому режимі. Дуже важливо, щоб він не виглядав для добровольців як чергова "замануха" без виконаних обіцянок. 

​​Про це журналістам розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Це тестовий режим. Спочатку пілотний проєкт було запроваджено для чотирьох бригад Сухопутних військ, а також по одній бригаді Десантно-штурмових військ і Морської піхоти", - сказав Паліса.

Він розповів, що цю модель хотіли протестувати у контрольованому масштабі.

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За його словами, якщо одразу надати таку можливість усім, буде складно відстежити критичні моменти, які стосуються виконання задекларованих обіцянок.

"Дуже важливо, щоб це не виглядало як чергова "замануха", коли щось обіцяють, але не виконують. Має бути чітка система відповідальності та прозорості. Командир повинен чітко знати свої права й обов’язки. Те саме стосується військовослужбовця за контрактом. Має бути відвертість і довіра у цих стосунках", - пояснив Паліса. 

Заступник голови ОПУ, розповів, що якщо буде задіяно 15-20 чи навіть 50 бригад одночасно, то контролювати процес буде вкрай складно. 

Крім того, є проблема підготовки: сьогодні не всі бригади здатні самостійно проводити базову загальновійськову підготовку, оскільки їм потрібен час для нарощення спроможностей — як з погляду кількості інструкторів, так і матеріально-технічної бази.

"Йдеться про дуже конкретні речі — підйомники для стрільбищ, імітаційні засоби, технічну інфраструктуру тощо. Тому поступово ми плануємо розширювати цю модель на більшу кількість бригад і охоплювати ширше коло підрозділів", - резюмував Паліса.

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Нагадаємо, контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними. Вони укладаються на один рік і передбачають"мотиваційний складник".

Водночас контрактники обійматимуть лише бойові посади, й протягом річного контракту добровольці будуть шість місяців виконувати бойові завдання на лінії боєзіткнення.

Автор: 

контракт (399) ЗСУ (7528) Паліса Павло (28)


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Топ коментарі
+5
Є чітка система відповідальності та прозорості...
Ну і узаконеної дискримінації забув додати.
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03.04.2025 21:20
+3
Мужик идет мимо ВЧ, за забором крики: Зеленым вверх, бл@дь, зеленым вверх.
Он ху@к, за забор заглядывает, а там прапорщики деревья сажают...
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03.04.2025 21:23
+3
ага... а вот в 22 році без бзвп та стрільбищ, без бойового злагодження взвод, рота, батальйон пішли добровольці...а зараз вот оно как - за мільйон))
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03.04.2025 21:53
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Є чітка система відповідальності та прозорості...
Ну і узаконеної дискримінації забув додати.
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03.04.2025 21:20 Відповісти
Мужик идет мимо ВЧ, за забором крики: Зеленым вверх, бл@дь, зеленым вверх.
Он ху@к, за забор заглядывает, а там прапорщики деревья сажают...
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03.04.2025 21:23 Відповісти
ага... а вот в 22 році без бзвп та стрільбищ, без бойового злагодження взвод, рота, батальйон пішли добровольці...а зараз вот оно как - за мільйон))
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03.04.2025 21:53 Відповісти
Тоді вони хотіли захищали свої будинки, а зараз вимагають воювати за заводи та корисні копалини олігархів на Донбасі. Тому нема мотивації гинути за це.
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03.04.2025 22:15 Відповісти
а в 22гому заводи і копалини були тимчасова на Марс евакуйовані?
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03.04.2025 23:18 Відповісти
Ні, у 2022 році була загроза для усіх жителів країни. А зараз - лише для Сходу та для заводів та корисних копалин олігархів на Донбасі.
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03.04.2025 23:45 Відповісти
загроза для всіх нікуди не ділася
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03.04.2025 23:48 Відповісти
Завдяки ЗСУ, ЗС РФ - це бліда тінь того, що було. Не треба возвеличувати ворога!
Зараз просування до кількох сіл за тиждень. Економіка в них тріщить. І максимум, що рашка зараз може захопити - це лише пару областей на лівобережжі Дніпра. Та й то це дуже-дуже-дуже оптимістичний для рашки сценарій.
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03.04.2025 23:58 Відповісти
Не для всіх- для чиновників , депутатів -прокурорів жодної загрози немає -крім загрози ділення з НАБУ та ДБР
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04.04.2025 00:14 Відповісти
пропаганда вивітрилась за 3 рокі, результат - бусячька.
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04.04.2025 00:21 Відповісти
 
 