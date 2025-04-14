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Новини Санкції ЄС
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Литва наполягатиме на включенні "Росатому" та газу в 17-й пакет санкцій ЄС проти РФ, - Будріс

Кястутіс Будріс

Литва має намір домагатися посилення санкцій Євросоюзу проти Росії в межах 17-го пакету, який перебуває на етапі формування.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрісінформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зокрема, Литва наполягатиме на включенні до нового санкційного пакету експорту російського скрапленого природного газу (LNG), державної корпорації "Росатом", додаткових обмежень щодо тіньового флоту РФ, а також індивідуальних санкцій проти причетних осіб.

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"Путін знову кидає виклик усім… І саме тому для Європи зараз настав час рухатися далі з 17-м пакетом санкцій. Литва готова зробити свій внесок у нього, з тими секторами, які не увійшли в 16-й пакет", - зазначив Будріс.

За його словами, такий крок дозволить посилити тиск на Кремль і збільшити "важелі впливу на Путіна, щоб зупинити його війну".

Крім санкцій, очільник МЗС Литви підкреслив важливість обговорення конкретної дати вступу України до Європейського Союзу. "Я думаю, що 1 січня 2030 року - це цілком реально, і ми можемо цього досягти", - додав Будріс.

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Ну це він дуже багато хоче від ЕС. Вони ніколи не зможуть прийти до цього бо багато країн союзу проти таких санкцій.
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14.04.2025 10:51 Відповісти
от обмежені литовці, а "наш" найзеличніший підЄрмачно-безуглий із ****** нарітними проголосували за реакторний металобрухт від "сосатому"...
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14.04.2025 10:58 Відповісти
скраплений російський газ як гребли в Європі, так і далі будуть. Танкери з нафтою російською як приймали так і продовжать. В кращому випадку "накладуть обмеження" якісь, ахахах
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14.04.2025 11:13 Відповісти
а по факту як пливли путіну десятки мільярдів доларів в карман так і продовжать. З такою перевагою у ****@ є усі шанси розвалити всю Україну, справа часу, спонсорів російської війни предостатньо
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14.04.2025 11:17 Відповісти
 
 