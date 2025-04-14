Литва наполягатиме на включенні "Росатому" та газу в 17-й пакет санкцій ЄС проти РФ, - Будріс

Литва має намір домагатися посилення санкцій Євросоюзу проти Росії в межах 17-го пакету, який перебуває на етапі формування.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрісінформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зокрема, Литва наполягатиме на включенні до нового санкційного пакету експорту російського скрапленого природного газу (LNG), державної корпорації "Росатом", додаткових обмежень щодо тіньового флоту РФ, а також індивідуальних санкцій проти причетних осіб.

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"Путін знову кидає виклик усім… І саме тому для Європи зараз настав час рухатися далі з 17-м пакетом санкцій. Литва готова зробити свій внесок у нього, з тими секторами, які не увійшли в 16-й пакет", - зазначив Будріс.

За його словами, такий крок дозволить посилити тиск на Кремль і збільшити "важелі впливу на Путіна, щоб зупинити його війну".

Крім санкцій, очільник МЗС Литви підкреслив важливість обговорення конкретної дати вступу України до Європейського Союзу. "Я думаю, що 1 січня 2030 року - це цілком реально, і ми можемо цього досягти", - додав Будріс.

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