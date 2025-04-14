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Новини Удар по Сумах
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Сікорський після удару по Сумах: Путін насміхається над доброю волею США

Сікорський розповів про позику для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп і його команда зрозуміють справжні наміри російського керівництва після ракетного удару по Сумах.

Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація США бачать, що лідер Росії насміхається над їхньою доброю волею, і сподіваюся, що будуть прийняті правильні рішення", - наголосив Сікорський.

Глава польського МЗС також нагадав, що Україна понад місяць тому "беззастережно погодилася на припинення вогню", однак Росія відповіла "огидними ударами" по Кривому Рогу та Сумах.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей. Також 117 осіб дістали поранення, серед них дітей - 15.

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Автор: 

обстріл (28435) Сікорський Радослав (249) Сумська область (3667) Суми (883) Сумський район (180)


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У сша вже нема доброй волі та взагалі неякій волі там вже нема, там як і на мокшанських болотах тільки воля сраря-короля Трампона Першего.
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14.04.2025 10:45 Відповісти
ДОБРОЮ ВОЛЕЮ США - Та пішли ці США під 3 чорти. Союзники РФ хто це не бачить кретин
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14.04.2025 10:46 Відповісти
Та Ви що!? У трампона-гандона знайшли добру волю!?
Він ж по вуха у путінохуї! Без московитого навіть в туалет не ходить!
Забудьте про трампона-гандона назавжди,
бо саме трампон дав відмашку на терор путіну в Україні!
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14.04.2025 10:50 Відповісти
А щоби ти робив, якщо фсб так наказує робити, агент не взмозі приймати рішення самостійно
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14.04.2025 11:09 Відповісти
ЦЕ БУЛА ВИПАДКОВІТЬ,
ВОНИ ПОМИЛИЛИСЯ
трамон ж все пояснив
Їм ще з рашкою з рептилоїдами боротися
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14.04.2025 10:57 Відповісти
Трамп стріляє по нас з одного окопа з путіним. Скільки вже Європа гратиме у піддавки?
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14.04.2025 10:57 Відповісти
Росія розуміє "добру волю", коли та "воля" міцно стиснена в кулак, і на нього одягнута залізна рукавиця з шипами...
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14.04.2025 11:04 Відповісти
Як дурні між собою можуть порозумітися, скоріше як ті мавпи нічого не бачу, нічого не чую, а звинувачу Україну
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14.04.2025 11:07 Відповісти
США - це співучасники вбивства українців
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14.04.2025 11:09 Відповісти
 
 