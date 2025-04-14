Сікорський після удару по Сумах: Путін насміхається над доброю волею США

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп і його команда зрозуміють справжні наміри російського керівництва після ракетного удару по Сумах.

Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація США бачать, що лідер Росії насміхається над їхньою доброю волею, і сподіваюся, що будуть прийняті правильні рішення", - наголосив Сікорський.

Глава польського МЗС також нагадав, що Україна понад місяць тому "беззастережно погодилася на припинення вогню", однак Росія відповіла "огидними ударами" по Кривому Рогу та Сумах.

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. Внаслідок атаки 34 загинули, зокрема двоє дітей. Також 117 осіб дістали поранення, серед них дітей - 15.

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