14 квітня у Люксембурзі проходить зустріч міністрів закордонних справ ЄС. На ній Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала посилити підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі Дипломатичної служби ЄС.

Каллас зазначила, що на порядку денному багато тем. Також має відбутися політичний діалог високого рівня з Палестиною.

"Звичайно, ми почнемо з України. Ми бачимо найсмертоносніші атаки в цій війні, гинуть цивільні. І вже минув місяць, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню. Ми не бачимо цього з російського боку. Очевидно, що нам потрібно більше підтримувати Україну, і я рада бачити, що ми вже маємо дві третини моєї ініціативи щодо боєприпасів", - сказала Каллас.

Вона додала, що цього року європейські країни вже виділили 23 мільярди євро. Це більше, ніж минулого. Але цього не достатньо.

"Ми також повинні чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну", - додала Каллас.

Нагадаємо, Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро чергового траншу в межах Ukraine Facility.

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