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Новини Допомога Україні від Європи
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Каллас закликала посилити підтримку України

Каллас про подальшу підтримку України та тиск на РФ

14 квітня у Люксембурзі проходить зустріч міністрів закордонних справ ЄС. На ній Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала посилити підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі Дипломатичної служби ЄС.

Каллас зазначила, що на порядку денному багато тем. Також має відбутися політичний діалог високого рівня з Палестиною.  

"Звичайно, ми почнемо з України. Ми бачимо найсмертоносніші атаки в цій війні, гинуть цивільні. І вже минув місяць, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню. Ми не бачимо цього з російського боку. Очевидно, що нам потрібно більше підтримувати Україну, і я рада бачити, що ми вже маємо дві третини моєї ініціативи щодо боєприпасів", - сказала Каллас.

Вона додала, що цього року європейські країни вже виділили 23 мільярди євро. Це більше, ніж минулого. Але цього не достатньо.

"Ми також повинні чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну", - додала Каллас.

Нагадаємо, Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро чергового траншу в межах Ukraine Facility.

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Автор: 

Україна (5887) Євросоюз (13399) Каллас Кая (262)


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Топ коментарі
+1
Хтось досліджував вплив щільності потоку закликів на відхилення траєкторії балістичної ракети?
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14.04.2025 12:05
+1
Каллас закликала посилити підтримку України

Спасибі!
А я закликав жінку зварити борщу.
Вона ж закликала мене сходити до магазину.
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14.04.2025 12:07
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петріоти дайте...
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14.04.2025 12:01 Відповісти
Хтось досліджував вплив щільності потоку закликів на відхилення траєкторії балістичної ракети?
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14.04.2025 12:05 Відповісти
Я я досліджував! Траєкторія відхиляється від Варшави й Талліна до Києва й Сум - тому ефект очевидно що є. Можна продовжувати в тому ж дусі, оскільки результативно.
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14.04.2025 12:10 Відповісти
Але при підвищенні щільності потоку закликів вище критичного, при інших рівних - ефект матиме протилежний напрямок.
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14.04.2025 12:14 Відповісти
В жодному разі. В кінцевій формулі щільність потоку закликів це завжди х=1, тобто її можна не враховувати)
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14.04.2025 12:20 Відповісти
В такому разі ваша формула не відповідає фізиці процесу.
В іншому разі поясніть, що саме фізично обмежує щільність потоку закликів.
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14.04.2025 12:26 Відповісти
Ну от якшо взяти результат = дія * щільність закликів, то скажімо затоплення танкера (40) * щільність закликів (1) = 40, а відсутність затоплення танкера (0) * щільність закликів (1) = 0. Або скажімо 500 таурусів * 1 = 500, а 0 таурусів * 1 дія = 0. Тобто дії відхиляють траєкторію у бік Варшави, а заклики - ні.
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14.04.2025 12:34 Відповісти
Справа у тому, що це навпаки працює.
Заклики без дій тільки підтверджують страх діяти.
Коли закликів стане забагато, а дій - нуль, ***** вирішить, а чому б і не стрільнути, під приводом "русофобіі".
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14.04.2025 12:42 Відповісти
Це за умови, якщо є взагалі намір стрельнути по Варшаві. А якщо уявити, що це просто відлякування від розбирання з жертвою Україною, тоді все може виглядати інакше. В будь якому разі Європа діє вірно для себе. Якщо ціль "не дуже лізьте бо бахнемо по вас" - вони й не дуже лізуть. Якщо ціль "тримайтеся подалі, поки розберемося тут, а тоді до вас" - ну вони й тримаються подалі, при цьому хоч і повільно, але готуючись до можливого "до вас".
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14.04.2025 12:52 Відповісти
Намір точно є, бо Польща і країни Балтії входили в склад СРСР і РІ.
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14.04.2025 13:01 Відповісти
Може і є, а може й нема. Може "підете з мосінками на Варшаву" - правда, а може й ні. Казахстан наприклад теж входив, і Грузія, й Азербайждан, але часи змінюються.
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14.04.2025 13:03 Відповісти
З Казахстану Сі вигнав, Грузія - під повним політичним контролем росії, Азербайджан з Туреччиною дружить, яка без всяких закликів русняві пєпєлаци збиває та в Сирію без дозволу влізла, і успішно.
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14.04.2025 13:06 Відповісти
Ну так отож. Наперед нічого знати точно не можна. А найважливіше що Естонія чи там Польща й Грузія - це не частина РФ (чи РІ чи СРСР) (в російському уявленні). На відміну від України. Це як наприклад для США - втратити вплив на Кубу чи втратити Техас - є різниця.
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14.04.2025 13:09 Відповісти
***** відроджує СРСР, а значить, всі країни Варшавського договору - на діжку. Ще Болгарія, Румунія, Чехія. Словаччина та Угорщина майже вже там.
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14.04.2025 13:11 Відповісти
Можливо, час покаже. Дивлячись на що вистачить сил і натхнення. Але Україна - це програма мінімум, обов'язкова до виконання.
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14.04.2025 13:14 Відповісти
Каллас закликала посилити підтримку України

Спасибі!
А я закликав жінку зварити борщу.
Вона ж закликала мене сходити до магазину.
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14.04.2025 12:07 Відповісти
 
 