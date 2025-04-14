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Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Рашисти намагаються прорвати лінію оборони, щоб бити по передмістю Запоріжжя, - Сили оборони Півдня

Росіяни хочуть прорвати лінію оборони на Запоріжжі. Що відомо

Російські війська у Запорізькій області намагаються прорвати лінію оборони та захпоити плацдарм.

Про це в ефірі Новини Live заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

"Від цього плацдарму, де ворог намагається прорвати нашу лінію оборони, там приблизно до 30 км. Ворог хоче прорвати цю лінію оборони та захопити певний плацдарм, на якому розмістити далекобійну великокаліберну артилерію. Звідти завдавати вогневих ударів і по передмістю Запоріжжя, а також тримати під вогневим контролем логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на Схід.

Це район населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки, Степове, Лобкове та південніше П'ятихаток", - розповів він.

Також читайте: На Півдні ворог активно використовує дрони-камікадзе різних модифікацій: б’є по позиціях захисників та прифронтових громадах, - Сили оборони

Там, за словами Волошина, окупанти намагаються прорвати лінію оборони, тому проводять постійні штурми.

"Йому не вдається, проте він там вже знищив всі ці населені пункти і там фактично немає навіть жодного укриття та укріплення. Там немає за що триматися і ворог намагається туди пройти. Проте Сили оборони тримають ці населені пункти під вогневим контролем і коли противник туди заходить, то ми їх знищуємо, відрізаємо їхні штурмові групи від груп закріплення. Тому просування там фактично немає ні на метр", - додав речник.

Також читайте: На Півдні росіяни застосовують близько 20% дронів від кількості БпЛА, якими завдають ударів на усій лінії бойового зіткнення, - Сили оборони Півдня

Автор: 

Запорізька область (3599) бойові дії (3795) Сили оборони півдня (329) Василівський район (37) Степове (3) Малі Щербаки (4) П’ятихатки (3) Лобкове (3)


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захпоити плацдарм

Непристойно таке з плацдармом робити!
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14.04.2025 12:32 Відповісти
Все згідно з Оманськими !
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14.04.2025 14:01 Відповісти
То може запорізькі менти стануть до лав ЗСУ захищати рідне місто?
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14.04.2025 22:40 Відповісти
 
 