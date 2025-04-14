Ворог ударив із "Урагану" по центру Куп’янська: загинуло подружжя. Є жертви у Шевченковому (оновлено)

Зранку 14 квітня 2025 року ворог ударив із РСЗВ "Ураган" по центральній частині Куп'янська. Загинули 68-річний чоловік та його 61-річна дружина.

Про це розповів керівник адміністрації Андрій Беседін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Чоловік та жінка, які йшли вулицею, загинули, на жаль. Велика кількість приватних домоволодінь пошкоджена. Щонайменше два будинки знищено. Також ще одна людина постраждала - це гостра реакція на стрес. На місці отримана вся допомога. Обстріли не припиняються, й зараз вони тривають, тому ситуація дуже важка", - сказав Беседін.

"Я вам приведу статистику за два тижні квітня. По території Куп’янської громади ворог завдав з різного виду озброєння - це міномети, артилерія, РСЗВ різних модифікацій, FPV-дрони та БПЛА - 1870 ударів. Це офіційно зафіксованих по громаді. 70 керованих авіабомб за два тижні було скинуто саме на територію Куп’янської громади. За ці 14 днів, включаючи сьогоднішній ранок, 16 цивільних осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості. На жаль, четверо куп’янчан загинули", - додає очільник міської адміністрації.

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Як згодом уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у с. Шевченкове внаслідок обстрілу з РСЗВ травми, не сумісні з життям, отримали 77-річна жінка та 52-річний чоловік.