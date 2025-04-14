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Новини Обстріли Куп’янщини
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Ворог ударив із "Урагану" по центру Куп’янська: загинуло подружжя. Є жертви у Шевченковому (оновлено)

Обстріл Куп’янська 8 квітня 2025 року

Зранку 14 квітня 2025 року ворог ударив із РСЗВ "Ураган" по центральній частині Куп'янська. Загинули 68-річний чоловік та його 61-річна дружина.

Про це розповів керівник адміністрації Андрій Беседін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Чоловік та жінка, які йшли вулицею, загинули, на жаль. Велика кількість приватних домоволодінь пошкоджена. Щонайменше два будинки знищено. Також ще одна людина постраждала - це гостра реакція на стрес. На місці отримана вся допомога. Обстріли не припиняються, й зараз вони тривають, тому ситуація дуже важка", - сказав Беседін.

"Я вам приведу статистику за два тижні квітня. По території Куп’янської громади ворог завдав з різного виду озброєння - це міномети, артилерія, РСЗВ різних модифікацій, FPV-дрони та БПЛА - 1870 ударів. Це офіційно зафіксованих по громаді. 70 керованих авіабомб за два тижні було скинуто саме на територію Куп’янської громади. За ці 14 днів, включаючи сьогоднішній ранок, 16 цивільних осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості. На жаль, четверо куп’янчан загинули", - додає очільник міської адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по Куп’янську: загинули дві жінки. ФОТО

Як згодом уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у с. Шевченкове внаслідок обстрілу з РСЗВ травми, не сумісні з життям, отримали 77-річна жінка та 52-річний чоловік.

Автор: 

обстріл (28435) жертви (1792) Харківська область (780) Куп’янський район (160) Куп’янськ (754)


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А чому про цих людей не волають по Європах??? Чим вони гірші за сумчан? Чи це вже буденно і можна не звертати уваги?
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14.04.2025 13:48 Відповісти
Зачем ты русня противоставляешь сумчан и этих несчастных?
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14.04.2025 18:25 Відповісти
Ти просто кончений кацапнявий провокатор, бо я навпаки не протиставлю, а прирівнюю! Та твоє діло вякати по московитській методичці, русня! В бан!
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14.04.2025 19:56 Відповісти
А ми можем відповісти симетрично? От не можу зрозуміти що заважає.
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14.04.2025 13:50 Відповісти
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо россіяни можуть вийти з зони комфорту, а комфорт россіян не можно псувати. Тому ховайте загиблих і копайте нові могили.
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14.04.2025 15:05 Відповісти
 
 