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Новини Конфіскація заморожених активів
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Настав час конфіскувати заморожені активи РФ, щоб допомогти Україні, - глава МЗС Швеції Стенергард

У Швеції закликали конфіскувати активи РФ та передати їх Україні

Останні смертоносні удари Росії по Україні мають призвести до посилення тиску Європейського Союзу на Росію, зокрема шляхом конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Нещодавні смертоносні атаки на Україну показують, що Росія не хоче миру. Тому зараз нам треба посилити тиск на Росію, а також збільшити підтримку України. Також настав час рухатися далі і забрати заморожені активи", - зазначила вона.

Міністерка вважає, що Україну треба робити сильнішою, щоб вона "могла сказати ні поганим пропозиціям" під час процесу мирного врегулювання.

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Автор: 

Швеція (954) заморожені активи (561)


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нєнє.
марія, що ж ви так з плеча?
треба зібратися, обговорити, домовитися ще обговорити.
оно, шольц категорично проти.
і якась тьотя зі світового банку проти.
шведський соціалізм тут не канає....
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14.04.2025 13:43 Відповісти
вона розуміє що не буде жодного консенсусу, тому може таке заявляти. Але навіщо. хз..
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14.04.2025 14:08 Відповісти
Тільки кешем не давайте. Все вкрадуть.
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14.04.2025 15:26 Відповісти
 
 