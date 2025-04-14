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Новини Знищення російських окупантів
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З початку 2025 року втрати Росії, ймовірно, становлять близько 138 тисяч вбитими та пораненими, - британська розвідка

У 2025 році вже ліквідовано понад 138 тисяч російських військових

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія, ймовірно, вже втратила понад 920 тисяч людей. Станом на 2025 рік армія РФ, ймовірно, зазнала близько 138 тисяч втрат вбитими та пораненими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні британської розвідки.

Британські аналітики з посиланням на дані Генштабу ЗСУ наголошують, що у березні цього року середня кількість російських втрат становила приблизно 1 300 людей на день. Зазначається, що цей показник зріс порівняно з лютим 2025 року, коли він становив близько 1 250 щоденних втрат, однак залишається нижчим за дуже високі добові втрати наприкінці 2024 року – майже 1 600 осіб на день.

Також в аналізі повідомили, що зростання рівня втрат зберігається й на початку квітня 2025 року, що, найімовірніше, свідчить про посилення атак з боку Росії вздовж лінії фронту.

"Російські війська, ймовірно, намагаються відновити наступальний темп після періоду відносного затишшя на початку року", – припустили розвідники Британії.

У аналізі зауважили, що попри відносно статичну лінію фронту, зафіксовані втрати серед російських військ у 2025 році залишаються суттєво вищими, ніж навесні 2024 року, коли щоденні втрати рідко перевищували тисячу людей.

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Автор: 

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Британські аналітики з посиланням на дані Генштабу ЗСУ
Залиште цю публікацію британських аналітиків для британських же читачів. У нас дані від ГШ ЗСУ кожного дня є тут.
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14.04.2025 14:03 Відповісти
Так вони фактично і калькують дані Генштабу ЗСУ.
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14.04.2025 14:18 Відповісти
Нащо це тут, коли у нас першоджерело є?
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14.04.2025 14:20 Відповісти
 
 