З початку 2025 року втрати Росії, ймовірно, становлять близько 138 тисяч вбитими та пораненими, - британська розвідка
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія, ймовірно, вже втратила понад 920 тисяч людей. Станом на 2025 рік армія РФ, ймовірно, зазнала близько 138 тисяч втрат вбитими та пораненими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні британської розвідки.
Британські аналітики з посиланням на дані Генштабу ЗСУ наголошують, що у березні цього року середня кількість російських втрат становила приблизно 1 300 людей на день. Зазначається, що цей показник зріс порівняно з лютим 2025 року, коли він становив близько 1 250 щоденних втрат, однак залишається нижчим за дуже високі добові втрати наприкінці 2024 року – майже 1 600 осіб на день.
Також в аналізі повідомили, що зростання рівня втрат зберігається й на початку квітня 2025 року, що, найімовірніше, свідчить про посилення атак з боку Росії вздовж лінії фронту.
"Російські війська, ймовірно, намагаються відновити наступальний темп після періоду відносного затишшя на початку року", – припустили розвідники Британії.
У аналізі зауважили, що попри відносно статичну лінію фронту, зафіксовані втрати серед російських військ у 2025 році залишаються суттєво вищими, ніж навесні 2024 року, коли щоденні втрати рідко перевищували тисячу людей.
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