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У "Шахедах" стало значно менше некитайських компонентів, - уповноважений президента Власюк
У 2025 році у російських "Шахедах" стало значно менше некитайських компонентів.
Про це пише у фейсбуку уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Шахед 2023: 38 компонентів США, 11 Китай, 5 Швейцарія, всього 60+ іноземних компонентів. Шахед 2025: 38 США (але інші, менш відомі виробники), 29 Китай, 19 Швейцарія, всього 100 + іноземних компонентів. "Швейцарія" - це виготовлено в Китаї. "Росія" 13 позицій - це теж в основному made in China. Тобто в цілому є позитив - стало менше некитайських компонентів і менше якісних компонентів. Є і негатив", - розповів Власюк.
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далі можна не читати.
сподіваюсь приставка зе!, тобто зелений дегенерат, на все життя.
подельниксоюзник.