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Новини Санкції проти Росії
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У "Шахедах" стало значно менше некитайських компонентів, - уповноважений президента Власюк

Скільки іноземних компонентів у Шахеді

У 2025 році у російських "Шахедах" стало значно менше некитайських компонентів.

Про це пише у фейсбуку уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Шахед 2023: 38 компонентів США, 11 Китай, 5 Швейцарія, всього 60+ іноземних компонентів. Шахед 2025: 38 США (але інші, менш відомі виробники), 29 Китай, 19 Швейцарія, всього 100 + іноземних компонентів. "Швейцарія" - це виготовлено в Китаї. "Росія" 13 позицій - це теж в основному made in China. Тобто в цілому є позитив - стало менше некитайських компонентів і менше якісних компонентів. Є і негатив", - розповів Власюк.

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Автор: 

санкції (11821) Шахед (984)


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Глибокодумно, *****...
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14.04.2025 15:22 Відповісти
И ни о чем... Если бы это был экперт от производителя наших безпилотнтков, то еще ладно, а так... на пол моченый зеледента... Но в целом вброс выглядит так "Америка помогает производителям "Шахедов". Зеля выполняет задачу, которую ему поставил путлер: разосраться с США.
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14.04.2025 15:45 Відповісти
уповноважений президента Власюк

далі можна не читати.
сподіваюсь приставка зе!, тобто зелений дегенерат, на все життя.
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14.04.2025 15:29 Відповісти
от гандони кінчені...ми шо тепер повинні радіти цьому? ******* 95 квартал покидьків...
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14.04.2025 15:31 Відповісти
Тобто БІЛЬШІСТЬ компонентів давали і дають США?!
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14.04.2025 15:38 Відповісти
Было бы приятней прочитать " сегодня в подъезде своего дома найден.... команджовавший запусками БПЛА типа Герань... с топором в спине..."
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14.04.2025 16:49 Відповісти
С 23-го по 25-й год количество компонентов из США остается стабильным-38.Вот что значит надежный подельник союзник.
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14.04.2025 16:59 Відповісти
 
 