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Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
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Ворог атакував дроном село на Запоріжжі: загинув чоловік

атака дрона з боєприпасом

Війська РФ атакували fpv-дроном село Новояковлівка Комишуваської громади Запорізької області

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 63-річний чоловік загинув внаслідок вибуху ворожого дрону.

"росіяни продовжують смертельне полювання на цивільних. Ворог атакував fpv-дроном чоловіка, який працював на полі, неподалік села Новояковлівка Комишуваської громади. Людина загинула на місці", - йдеться у повідомленні.

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Запорізька область (3599) жертва (250) дрони (4690) Запорізький район (103) Новояковлівка (1)


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