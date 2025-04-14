Ворог атакував дроном село на Запоріжжі: загинув чоловік
Війська РФ атакували fpv-дроном село Новояковлівка Комишуваської громади Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 63-річний чоловік загинув внаслідок вибуху ворожого дрону.
"росіяни продовжують смертельне полювання на цивільних. Ворог атакував fpv-дроном чоловіка, який працював на полі, неподалік села Новояковлівка Комишуваської громади. Людина загинула на місці", - йдеться у повідомленні.
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