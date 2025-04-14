Центральна влада перебрала на себе управління Києвом, перетворивши столицю на окремі князівства, - Поворозник

Центральна влада перебрала на себе управління Києвом на всіх рівнях, перетворивши столицю на окремі князівства. У той же час, вона перекладає відповідальність на місцеве самоврядування, обране киянами.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, коментуючи погодження урядом нових голів у восьми з десяти районів Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ перетворюють на окремі князівства…Управління столицею на всіх рівнях перебрала центральна влада. А от відповідальність питає з місцевого самоврядування, обраного киянами. Потужні кадрові зміни в очищенні і посиленні президентської вертикалі в столиці! Уряд погодив призначення нових голів у восьми з десяти районів Києва", – написав Поворозник.

Він наголосив, що нові призначення знову відбулися без погодження з міським головою та без пояснень громаді, які завдання стоять перед очільниками (окрім політичних).

"Які професійні здобутки й досвід нових "господарників" застосують у Києві – побачимо вже невдовзі", – зазначив перший заступник голови КМДА.

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Раніше ветеран російсько-української війни, громадський активіст Олег Симороз наголосив, що нічого хорошого для Києва з призначень голів РДА не слід чекати.

"Ларьочник Єрмак після закріплення позицій в уряді вирішив поставити чітко своїх людей в районах Києва. І так, голови районних державних адміністрацій – це в принципі дикуха, бо у столиці мають бути районні ради з очільником виконкому, який і має бути головою району", – заявив Симороз.

Зокрема, ветеран назвав нового голову Деснянського району Максима Бахматова "аферистом зі стажем" та "балаболом", який побудує на Троєщині "Потьомкінські села". Він також повідомив, що на Дніпровський район призначено Андрія Паладія, який за Попова працював у Київському міському БТІ. А Святошинський район, за словами Симороза, очолить людина одіозного нардепа та кума голови Офісу Президента Миколи Тищенка – Георгій Зантарая.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів України погодив призначення голів восьми районних у місті Києві державних адміністрацій. Водночас уряд погодив звільнення Сергія Садового з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Ірини Чечотки — з посади голови Солом’янської РДА.