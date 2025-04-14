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Новини Бойові дії на сході
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Ворог намагається вийти до околиць Шевченка, що біля Великої Новосілки, - DeepState

Росіяни просуваються в Шевченку

Останні дні ворог дуже активний на ділянці та масово застосовує техніку поблизу населеного пункту Шевченко на Донеччині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки за 13 квітня в штурмових діях було залучено щонайменше 20 одиниць ОВТ та 41 мотоциклів. Основний удар припадає між Привільним та Бурлацьким. Останнє село на пару хат і з малою кількістю укриттів, але там періодично фіксуються групи противника", - йдеться в повідомленні.

У DeepState розповідають, що в основному кацап застосовує техніку для підтримки піхоти чи її десантування у кількості 1-3 ОВТ, але бувають і великі колони.

Читайте: Ворог намагався облаштувати переправу через р. Чорний Жеребець. Сили оборони завадили, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Донецька область (8447) Волноваський район (206) Велика Новосілка (58) Шевченко (3) війна в Україні (3839) DeepState (93)


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ього тижня відбудеться зустріч з партнерами щодо військового контингенту в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3546798
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14.04.2025 21:09 Відповісти
если пытается то ясно что будет
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14.04.2025 21:22 Відповісти
 
 