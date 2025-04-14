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Ворог намагається вийти до околиць Шевченка, що біля Великої Новосілки, - DeepState
Останні дні ворог дуже активний на ділянці та масово застосовує техніку поблизу населеного пункту Шевченко на Донеччині.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки за 13 квітня в штурмових діях було залучено щонайменше 20 одиниць ОВТ та 41 мотоциклів. Основний удар припадає між Привільним та Бурлацьким. Останнє село на пару хат і з малою кількістю укриттів, але там періодично фіксуються групи противника", - йдеться в повідомленні.
У DeepState розповідають, що в основному кацап застосовує техніку для підтримки піхоти чи її десантування у кількості 1-3 ОВТ, але бувають і великі колони.
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Vv Tt
показати весь коментар14.04.2025 21:09 Відповісти Мені подобається 1
генадий #591900
показати весь коментар14.04.2025 21:22 Відповісти Мені подобається 1
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