Ворог намагається вийти до околиць Шевченка, що біля Великої Новосілки, - DeepState

Останні дні ворог дуже активний на ділянці та масово застосовує техніку поблизу населеного пункту Шевченко на Донеччині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки за 13 квітня в штурмових діях було залучено щонайменше 20 одиниць ОВТ та 41 мотоциклів. Основний удар припадає між Привільним та Бурлацьким. Останнє село на пару хат і з малою кількістю укриттів, але там періодично фіксуються групи противника", - йдеться в повідомленні.

У DeepState розповідають, що в основному кацап застосовує техніку для підтримки піхоти чи її десантування у кількості 1-3 ОВТ, але бувають і великі колони.

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