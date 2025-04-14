Трамп хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепу та USAID, - Politico

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість звернутися до Конгресу з проханням майже вдвічі скоротити бюджети Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Пропозиція на 2026 фінансовий рік передбачає виділення $28,4 мільярда на Державний департамент та USAID. Тоді як у прийнятому бюджеті на 2025 фінансовий рік передбачено $54,4 мільярда.

Зазначається, що пропозиція передбачає ліквідацію або суттєве скорочення численних програм, в тому числі тих, що сприяють розвитку демократії, підтримують освітні та культурні обміни, борються з наркоторгівлею та допомагають миротворчим зусиллям ООН.

Окрім цього, як пише Politico, приблизно на 50% можуть бути скорочені витрати на глобальні програми охорони здоровʼя. Також у документі йдеться, що фінансування на розвʼязання проблем міграції та біженців буде скорочено вдвічі і використовуватиметься лише в надзвичайних ситуаціях.

Джерела видання кажуть, що адміністрація Трампа розглядає можливість закриття до 30 американських дипломатичних представництв по всьому світу. Це стосується посольств США на півдні Африки та в Сахелі, консульств у Європі та кількох посольств в Океанії.

Читайте також: Держдеп заявив Конгресу США про розпуск USAID

Також видання пише, що бюджетному документі зазначено, що адміністрація Трампа також звернеться до Конгресу з проханням затвердити приблизно $20 мільярдів у вигляді відкликаних асигнувань - тобто коштів, які Держдеп вирішив не витрачати і поверне.

Водночас Politico зауважує, що не виключено, що держсекретар США Марко Рубіо наполягатиме на збереженні деяких програм.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес про те, що фактично розпускає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та передає частину його функцій під управління міністерства.

Читайте також: Адміністрація Трампа відновить щонайменше шість програм іноземної допомоги, – Reuters