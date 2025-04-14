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Новини Скорочення бюджету Держдепу та USAID
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Трамп хоче вдвічі скоротити бюджет Держдепу та USAID, - Politico

Бюджети Держдепу і USAID можуть скоротити вдвічі

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість звернутися до Конгресу з проханням майже вдвічі скоротити бюджети Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Пропозиція на 2026 фінансовий рік передбачає виділення $28,4 мільярда на Державний департамент та USAID. Тоді як у прийнятому бюджеті на 2025 фінансовий рік передбачено $54,4 мільярда.

Зазначається, що пропозиція передбачає ліквідацію або суттєве скорочення численних програм, в тому числі тих, що сприяють розвитку демократії, підтримують освітні та культурні обміни, борються з наркоторгівлею та допомагають миротворчим зусиллям ООН.

Окрім цього, як пише Politico, приблизно на 50% можуть бути скорочені витрати на глобальні програми охорони здоровʼя. Також у документі йдеться, що фінансування на розвʼязання проблем міграції та біженців буде скорочено вдвічі і використовуватиметься лише в надзвичайних ситуаціях.

Джерела видання кажуть, що адміністрація Трампа розглядає можливість закриття до 30 американських дипломатичних представництв по всьому світу. Це стосується посольств США на півдні Африки та в Сахелі, консульств у Європі та кількох посольств в Океанії.

Читайте також: Держдеп заявив Конгресу США про розпуск USAID

Також видання пише, що бюджетному документі зазначено, що адміністрація Трампа також звернеться до Конгресу з проханням затвердити приблизно $20 мільярдів у вигляді відкликаних асигнувань - тобто коштів, які Держдеп вирішив не витрачати і поверне.

Водночас Politico зауважує, що не виключено, що держсекретар США Марко Рубіо наполягатиме на збереженні деяких програм.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес про те, що фактично розпускає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та передає частину його функцій під управління міністерства.

Читайте також: Адміністрація Трампа відновить щонайменше шість програм іноземної допомоги, – Reuters

Автор: 

Держдепартамент США (1625) скорочення (212) США (22778) USAID (211)


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Розігнати цих кровосісів!
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14.04.2025 21:59 Відповісти
+ 100 !

достатньо 5-6 менагів маска

.
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14.04.2025 22:41 Відповісти
це швидкий і ефектиний крок на шляху до ролі ведучої регіональної держави.
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14.04.2025 22:00 Відповісти
кі дерева? Тільки золоті статуї трампа
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14.04.2025 22:55 Відповісти
А також завершити війну, зробити великє будівництво та посадити мільйон дерев.
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14.04.2025 22:05 Відповісти
Саме цікаве буде те, що ті, хто голосував за трампУ завтра опиняться на вулиці. І смішно, і грішно. Нікчемна людина яка преться до пантеону великих людей закінчить свою історію на смітнику.
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14.04.2025 22:07 Відповісти
Спочатку воно робить маячню, на якій США втрачають трільони, а потім "економить".
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14.04.2025 22:15 Відповісти
@ (мова оригіналу):

У ***** зазвонил телефон.
Кто говорит? Трампон
Откуда?
С Голивуда
Что вам надо?
Дорожку снегопада
Для кого?
Илона моего.
А много ли прислать?
Кило пять, больше ему не всосать.
Ох, нелегкая это работа-
Быть великим ****** на болотах.
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15.04.2025 01:55 Відповісти
Так а шо старому: воно скоро й так здохне, а шо зі світом потім буде - йому пох
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15.04.2025 08:03 Відповісти
 
 