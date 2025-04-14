Засновника фонду Help Ukraine Гергеля засудили до 5,5 років ув’язнення за розтрату допомоги для українських біженців
Міський суд Праги засудив засновника благодійного фонду Help Ukraine Володимира Гергеля до 5,5 років позбавлення волі за розтрату державних субсидій, які були призначені для інтеграції українських біженців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Засновник фонду свою провину заперечує та подав апеляцію.
Зазначається, що справу було відкрито через дві дотації Міністерства освіти Чехії на загальну суму 20 мільйонів крон (приблизно 36,4 мільйона гривень). У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чоловік відкрив у Празі комунальний центр, який мав допомагати з адаптацією українських дітей та їхніх батьків. Однак, як встановив суд, надана інформація у заявках була неправдивою, а кошти – використані не за призначенням.
За рішенням суду, Гергель має відшкодувати державі 13,3 мільйона крон, ще близько 7 мільйонів він уже повернув. Частину коштів, згідно з обвинуваченням, було витрачено на купівлю житла. Крім того, батьки дітей сплачували по 2 500 крон за харчування – що суперечило умовам дотації.
Чоловік заявив у суді, що не розтратив кошти, а лише повернув собі власні кошти, які раніше надав у вигляді позики для роботи центру. У фінальному слові він сказав, що створив центр задля "світла і безпеки" для українських дітей. Суд визнав його пояснення непереконливими.
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Центр мав служити інтеграції українських дітей та їхніх батьків. Ці гроші повинні були піти, до прикладу, на навчання чеської мови. Умовою надання гранту було те, що участь дітей в адаптаційній групі буде безоплатною для батьків.
Проте, як з'ясувалося, фонд стягував з батьків плату. Крім того, він кілька місяців не платив своїм педагогам за виконану роботу.
За даними "Чеського телебачення", наступного дня після отримання першого гранту від міністерства, Володимир Гергель перевів з рахунку фонду на рахунок своєї матері 2 мільйони крон. Потім він зняв готівкою ще 6 мільйонів крон і вніс 8 мільйонів за купівлю квартири у Празі.
https://24tv.ua/volodimir-gergel-chehiyi-krav-groshi-***********-bizhentsiv_n2628895
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