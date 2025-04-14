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Новини Суд над засновником фонду Help Ukraine Гергелем
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Засновника фонду Help Ukraine Гергеля засудили до 5,5 років ув’язнення за розтрату допомоги для українських біженців

чехія

Міський суд Праги засудив засновника благодійного фонду Help Ukraine Володимира Гергеля до 5,5 років позбавлення волі за розтрату державних субсидій, які були призначені для інтеграції українських біженців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Засновник фонду свою провину заперечує та подав апеляцію.

Зазначається, що справу було відкрито через дві дотації Міністерства освіти Чехії на загальну суму 20 мільйонів крон (приблизно 36,4 мільйона гривень). У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чоловік відкрив у Празі комунальний центр, який мав допомагати з адаптацією українських дітей та їхніх батьків. Однак, як встановив суд, надана інформація у заявках була неправдивою, а кошти – використані не за призначенням.

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За рішенням суду, Гергель має відшкодувати державі 13,3 мільйона крон, ще близько 7 мільйонів він уже повернув. Частину коштів, згідно з обвинуваченням, було витрачено на купівлю житла. Крім того, батьки дітей сплачували по 2 500 крон за харчування – що суперечило умовам дотації.

Чоловік заявив у суді, що не розтратив кошти, а лише повернув собі власні кошти, які раніше надав у вигляді позики для роботи центру. У фінальному слові він сказав, що створив центр задля "світла і безпеки" для українських дітей. Суд визнав його пояснення непереконливими.

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Автор: 

біженці (1864) благодійність (569) допомога (8341) розтрата (259) суд (11674) Чехія (1612)


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Топ коментарі
+16
Барыги есть везде. Только чехи своего судили. А у нас, например, Злата Некрасова, зам главы ОВГА Запорожья, где воровали помощь в промышленных масштабах вагонами, получила от Зели орден и спокойно уехала на Сейшелы жить свою лучшую жизнь.

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14.04.2025 23:14
+10
Дикі люди ці чехи - за корупцію саджають на реальні строки ... Нічого святого...
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14.04.2025 23:27
+6
Гергелі вони такі
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14.04.2025 22:31
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Гергелі вони такі
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14.04.2025 22:31 Відповісти
Якийсь Гергель з душком
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14.04.2025 22:40 Відповісти
Гергель відкрив громадський центр "Розтили" у квітні 2022 року. Для своєї діяльності фонд отримав від Міністерства освіти дві субсидії на загальну суму 20 мільйонів крон.

Центр мав служити інтеграції українських дітей та їхніх батьків. Ці гроші повинні були піти, до прикладу, на навчання чеської мови. Умовою надання гранту було те, що участь дітей в адаптаційній групі буде безоплатною для батьків.

Проте, як з'ясувалося, фонд стягував з батьків плату. Крім того, він кілька місяців не платив своїм педагогам за виконану роботу.

За даними "Чеського телебачення", наступного дня після отримання першого гранту від міністерства, Володимир Гергель перевів з рахунку фонду на рахунок своєї матері 2 мільйони крон. Потім він зняв готівкою ще 6 мільйонів крон і вніс 8 мільйонів за купівлю квартири у Празі.

https://24tv.ua/volodimir-gergel-chehiyi-krav-groshi-***********-bizhentsiv_n2628895
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14.04.2025 22:50 Відповісти
Барыги есть везде. Только чехи своего судили. А у нас, например, Злата Некрасова, зам главы ОВГА Запорожья, где воровали помощь в промышленных масштабах вагонами, получила от Зели орден и спокойно уехала на Сейшелы жить свою лучшую жизнь.

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14.04.2025 23:14 Відповісти
Ой "ужас"...
Це Корабельна? Чи звичайна?.
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15.04.2025 00:14 Відповісти
Это рабочая баба "Да".
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15.04.2025 00:17 Відповісти
Так Зеля как и Гергель этнические "украинцы"
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15.04.2025 02:13 Відповісти
Губаста самиця і обдолбаний аморал.
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15.04.2025 09:06 Відповісти
Дикі люди ці чехи - за корупцію саджають на реальні строки ... Нічого святого...
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14.04.2025 23:27 Відповісти
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14.04.2025 23:43 Відповісти
Так их казнокрадов, Расстрелять Собаку надо
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15.04.2025 03:20 Відповісти
 
 