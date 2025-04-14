Окупанти значно активізувалися на Лиманському напрямку, застосовуючи легку техніку, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі на Лиманському напрямку фіксується ріст активності російських загарбників.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лиманський напрямок – там активні бойові дії, дуже сильно пожвавилися на ньому росіяни, раніше настільки не було (пожвавлення, - ред.), зокрема і активного застосування саме легкої техніки. Лиманський, Сіверський напрямок – це якраз там, де дуже вони люблять мотоциклами ганяти",- розповів речник.

Він додав, що на цьому напрямку, окрім мотоциклів загабники застосовують багі та бувало, що й електросамокати.

За словами Трегубова, наразі на Лиманському напрямку тривають важкі бої

"Але, з іншого боку, там є кваліфіковані українські підрозділи, зокрема, у тому числі, є і 3-тя штурмова, яка проводить доволі-таки активні і ефективні дії. Тому, в принципі, ситуація там складна, але контрольована",- сказав речник.

Відповідаючи на питання про ситуацію поблизу Торецька, Трегубов поінформував, що у самому місті і довкола нього тривають дуже активні бойові дії.

"Росіяни намагаються атакувати його хвилями, себто поштовхами: накопичують сили – штовхають – відкочуються – і потім сили знову накопичують. І так тривають вже насправді місяці, якщо не рік. Так, там важко, там ідуть на місці дуже важкі бої, але оптимістичні прогнози росіян щодо того, що місто вони взяли, не справдилися раніше і не справджуються досі",- сказав речник.

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Щодо переправ через річку Оскіл, які росіяни регулярно намагаються будувати, він констатував, що окупанти не можуть звести стабільну переправу.

"Малими плавзасобами вони намагаються навести якісь понтонні переправи… але їх дуже швидко розносять (українські військові, - ред.), тому ми не можемо сказати зараз про стабільне постачання через річку, щоб десь щось було справді стабільно наведене", - розповів Трегубов.

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