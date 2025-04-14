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Росіяни просунулись на Курщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська змогли просунутись в Донецькій та Курській областях.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Гуєво та Роздольного", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог просунувся в Удачному та ще трьох населених пунктах на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Росіяни просунулись біля Роздольного

Автор: 

Донецька область (8447) Курськ (1103) Волноваський район (206) Роздольне (9) DeepState (93)


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15.04.2025 00:44 Відповісти
Де "КАРТИ"? Вона одна! Карта! Чи на вас Трамп діє, так у нього не ті карти.
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15.04.2025 17:01 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4772872-zsu-vzialy-pid-kontrol-**************-na-donbasi Українські військові повернули під контроль село Дніпроенергія в Донецькій області. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв у Фейсбук у вівторок, 15 квітня.
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15.04.2025 17:09 Відповісти
А DeepState "не в курсі", як завжди.....
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15.04.2025 17:10 Відповісти
діпи після наїзду сирка дають інфу із затримкою в +-тиждень, тому зрада відміняється о вельмишановний власник слуг
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15.04.2025 18:11 Відповісти
Де та дурнувата Безугла? Чому вона не вимагає у московита Сирського плану відступу на найближчий час? Розлінилася, зараза?
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15.04.2025 21:36 Відповісти
 
 