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Росіяни просунулись на Курщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські війська змогли просунутись в Донецькій та Курській областях.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Гуєво та Роздольного", - йдеться в повідомленні.
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Lija Pazushenko
показати весь коментар15.04.2025 00:44 Відповісти Мені подобається 2
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igor romanenko #506975
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Виталий Танчик #518988
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Виталий Танчик #518988
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Bogdan #591399
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Володимир Трощинський #578642
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