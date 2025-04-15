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Новини допомога Україні від США
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Демократи у Палаті представників представили законопроєкт щодо підтримки України

Конгрес США

Демократи в Палаті представників Конгресу США представили законопроєкт, що покликаний забезпечити підтримку України в її війні проти РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що цей документ є ще однією спробою чинити тиск на адміністрацію Трампа з метою підтримки українського уряду.

Представник Грег Мікс, провідний демократ у Комітеті у закордонних справах Палати представників, представив закон про підтримку України, який забезпечить фінансування безпеки та відновлення України і накладе жорсткі санкції на Росію.

Читайте: Без США Україна зазнаватиме багато втрат: людських і територіальних, - Зеленський

Автор: 

Конгрес США (1228) допомога (8341) США (22778) підтримка (603)


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Топ коментарі
+9
В 2022 году надо было умничать демократам и дать тогда оружие для разгрома контрактной армиии Рашки..
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15.04.2025 06:00
+6
Тампон знищив Республіканську партію, тепер це обслуга його одноосібної влади, як у Х-уйла "Єдіная Росія", тому це добра ознака, що Демократична партія почала приходити у свідомість і демонструє ознаки життя. В американському суспільстві зараз криза, і при двопартійній політичній системі політична активність демократів це мабуть єдиний шанс зберегти у країні демократію. Хоч, можливо, вже запізно, Трампон активно ламає, чи зламав, систему стримування і противаг, що запобігають встановленню в США автократії (чи може вона була міфом).
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15.04.2025 06:51
+3
Водакаміньточе.
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15.04.2025 02:41
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хєршовийде.
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15.04.2025 02:17 Відповісти
Водакаміньточе.
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15.04.2025 02:41 Відповісти
ну так, Буцький каньон бачив. Але людина стільки не живе. Думаю, що залишок свого життя буду спостерігати як штати боряться з наслідками трампізма у своїй економіці, і будкть намагатись повернути хоч якусь частку довіри своїх партнерів.
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15.04.2025 17:51 Відповісти
Обсерутся респы поддержать!!!
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15.04.2025 03:30 Відповісти
Із тим артюхом треба все вияснити.
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15.04.2025 05:40 Відповісти
Впєрдє. Хто тобі заважає? Тема про Артюха?
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15.04.2025 07:07 Відповісти
А попередніми бамажками про підтримку України підтертися встигли, чишолі?
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15.04.2025 05:57 Відповісти
В 2022 году надо было умничать демократам и дать тогда оружие для разгрома контрактной армиии Рашки..
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15.04.2025 06:00 Відповісти
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15.04.2025 06:03 Відповісти
СКІЛЬКИ МОЖЕ КОШТУВАТИ ГРЕНЛАНДІЯ: АДМІНІСТРАЦІЯ ТРАМПА ЗНОВУ РОЗГЛЯДАЄ ІДЕЮ КУПІВЛІ ОСТРОВА - Трамп не перший президент США, який виступив із подібною ідеєю.

.............

Попри те, що така «покупка» обійшлася б Сполученим Штатам не лише у величезну суму коштів, а й у політичну ціну, в адміністрації Трампа розглядають ідею перекрити дотації, які Данія надає острову (нині - близько 600 мільйонів доларів щорічно), запропонувавши більші виплати.

«Ідея така: ми платитимемо більше, ніж Данія», - сказав один із посадовців у коментарі The Washington Post 1 квітня - через два дні після візиту віцепрезидента Джей Ді Венса до Гренландії.

Це означає, що ймовірна угода передбачала б щорічну фінансову допомогу, яка перевищує $600 млн, тобто зобов'язання не одноразового характеру, а постійного.

Трамп не перший президент, який висловив інтерес до Гренландії. У 1946 році Гаррі Трумен запропонував Данії $100 мільйонів у золоті за острів. Якщо цю пропозицію відкоригувати зурахуванням інфляції, це дорівнюватиме приблизно $1,6 мільярда у сьогоднішніх грошах.
....................

Після https://zn.ua/ukr/usa/vens-zvinuvativ-daniju-v-tomu-shcho-vona-ne-zakhishchaje-hrenlandiju-vid-rosiji-ta-kitaju.html повернення Ванса з Гренландії жодних нових кроків щодо купівлі острова адміністрація Трампа не зробила. Данія й надалі відкидає будь-які подібні розмови.
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15.04.2025 06:07 Відповісти
Ще вони можуть пообіцяти Гренладії, що допоможуть їм зупинити війну з білими ведмедями за 24 хвилини, а також що скумбрія в гренландських водах стане значно жирнішою.
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15.04.2025 08:30 Відповісти
Тампон знищив Республіканську партію, тепер це обслуга його одноосібної влади, як у Х-уйла "Єдіная Росія", тому це добра ознака, що Демократична партія почала приходити у свідомість і демонструє ознаки життя. В американському суспільстві зараз криза, і при двопартійній політичній системі політична активність демократів це мабуть єдиний шанс зберегти у країні демократію. Хоч, можливо, вже запізно, Трампон активно ламає, чи зламав, систему стримування і противаг, що запобігають встановленню в США автократії (чи може вона була міфом).
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15.04.2025 06:51 Відповісти
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15.04.2025 09:06 Відповісти
Сподіваюсь, що чесних політиків в США бцільше негідників. З крила республіканців. Демократам та залишкам порядності в республіканській партії треба згуртуватись і дати відсіч рудому "світовому Лідору" всіх неофашистів світу. Доки не пізно ! Доки вони ще не захопили Європу. Доки їх агенти не мають сили впливу на європейців. ПРОКИНЬСЯ ЄВРОПО !
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15.04.2025 09:45 Відповісти
 
 