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Демократи у Палаті представників представили законопроєкт щодо підтримки України
Демократи в Палаті представників Конгресу США представили законопроєкт, що покликаний забезпечити підтримку України в її війні проти РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що цей документ є ще однією спробою чинити тиск на адміністрацію Трампа з метою підтримки українського уряду.
Представник Грег Мікс, провідний демократ у Комітеті у закордонних справах Палати представників, представив закон про підтримку України, який забезпечить фінансування безпеки та відновлення України і накладе жорсткі санкції на Росію.
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Попри те, що така «покупка» обійшлася б Сполученим Штатам не лише у величезну суму коштів, а й у політичну ціну, в адміністрації Трампа розглядають ідею перекрити дотації, які Данія надає острову (нині - близько 600 мільйонів доларів щорічно), запропонувавши більші виплати.
«Ідея така: ми платитимемо більше, ніж Данія», - сказав один із посадовців у коментарі The Washington Post 1 квітня - через два дні після візиту віцепрезидента Джей Ді Венса до Гренландії.
Це означає, що ймовірна угода передбачала б щорічну фінансову допомогу, яка перевищує $600 млн, тобто зобов'язання не одноразового характеру, а постійного.
Трамп не перший президент, який висловив інтерес до Гренландії. У 1946 році Гаррі Трумен запропонував Данії $100 мільйонів у золоті за острів. Якщо цю пропозицію відкоригувати зурахуванням інфляції, це дорівнюватиме приблизно $1,6 мільярда у сьогоднішніх грошах.
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Після https://zn.ua/ukr/usa/vens-zvinuvativ-daniju-v-tomu-shcho-vona-ne-zakhishchaje-hrenlandiju-vid-rosiji-ta-kitaju.html повернення Ванса з Гренландії жодних нових кроків щодо купівлі острова адміністрація Трампа не зробила. Данія й надалі відкидає будь-які подібні розмови.