Демократи у Палаті представників представили законопроєкт щодо підтримки України

Демократи в Палаті представників Конгресу США представили законопроєкт, що покликаний забезпечити підтримку України в її війні проти РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що цей документ є ще однією спробою чинити тиск на адміністрацію Трампа з метою підтримки українського уряду.

Представник Грег Мікс, провідний демократ у Комітеті у закордонних справах Палати представників, представив закон про підтримку України, який забезпечить фінансування безпеки та відновлення України і накладе жорсткі санкції на Росію.

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