Канада продовжить підтримувати Україну після виборів

Правляча Ліберальна партія Канади у разі перемоги на майбутніх парламентських виборах обіцяє продовжувати різносторонню підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявили у виборчому штабі партії у відповідь на запит Конгресу українців Канади.

"Ми й надалі захищатимемо наші цінності миру й стабільності, продовжуючи підтримувати Україну й українців. Ми надаватимемо різноманітну військову допомогу, спираючись на вже виділені понад 4,5 млрд дол. Щорічні рівні підтримки відповідатимуть потребам України й погоджуватимуться із союзниками для забезпечення ефективності", - йдеться у заяві, текст якої є у розпорядженні Укрінформу.

У разі перемоги на виборах у партії пообіцяли також "продовжувати макроекономічну, гуманітарну й інші підтримку, аби допомогти Україні забезпечувати надання необхідних послуг й сприяти її довготерміновій відбудові".

На додачу у партії, очолюваній чинним премʼєр-міністром Канади Марком Карні, пообіцяли направити заморожені російські кошти на відбудову України. "Ми підтримуватимемо спільну із партнерами по G7 роботу над законодавчими рамками для перенаправлення заморожених російських активів на відновлення України", - запевнили у виборчому штабі.

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