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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Росіяни заявили про збиття 115 нібито українських безпілотників, зокрема 109 - над Курською областю

Український безпілотник

Протягом ночі 15 квітня російська ППО  виявила та знищила нібито 115 безпілотників.

Про це повідомляє міноборони РФ, пише Цензор. НЕТ.

Зокрема у військовому відомстві зазначили, що  109 БпЛА знищено над територією Курської області.

Над Воронезькою областю сили ППО збили три безпілотники.  Також по одному дрону ліквідовано над територіями  Московського регіону, Брянської та Орловської областей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Курську лунали вибухи: регіон атакували дрони. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

безпілотник (4148) Міноборони рф (705) Удари по РФ (279)


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А уламки куди влучили?
Де задимлення та возгорання?
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15.04.2025 08:06 Відповісти
Ну, раз "уламків" не було чутно, то, схоже реально все позбивали.
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15.04.2025 08:24 Відповісти
НЛО.
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15.04.2025 08:24 Відповісти
Могли бы хоть несколько шариков положить...
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15.04.2025 08:34 Відповісти
Це те, що обіцяв ГШ ?
Наша відповідь буде жорсткою - підкреслили в Генштабі. Джерело: https://censor.net/ua/n3546579
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15.04.2025 09:34 Відповісти
Так і сповістили, що з п'ятдесяти українських дронів ми збили усі 115, а може і більше, оскільки деякі дроны ми збивали по кілька разів, причому в різних областях, куди вони поранені намагалися відлетіти. Ху...лостан, є ху....лостан
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15.04.2025 10:15 Відповісти
 
 