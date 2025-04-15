Росіяни заявили про збиття 115 нібито українських безпілотників, зокрема 109 - над Курською областю

Протягом ночі 15 квітня російська ППО виявила та знищила нібито 115 безпілотників.

Про це повідомляє міноборони РФ, пише Цензор. НЕТ.

Зокрема у військовому відомстві зазначили, що 109 БпЛА знищено над територією Курської області.

Над Воронезькою областю сили ППО збили три безпілотники. Також по одному дрону ліквідовано над територіями Московського регіону, Брянської та Орловської областей.

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