З 1 травня термін базової підготовки для військових певних категорій скоротять до місяця. Рівень навантажень знизять, - Генштаб
У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.
Відповідне рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:
скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
зниження рівня фізичних навантажень;
формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).
"Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.
Ідеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах - згідно з рішенням військово-лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.
Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.
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Шлях вирішення проблеми дуже простий - рекрутинг і адекватні гроші за окопну службу на рівні хоча б 8-10 штук баксів на місяць чистяком + страховий пакет на випадок каліцтва, смерті, полону і т.п.
Мобресурсу предостатньо в тилу:
щонайменше 4 млн. чоловіків 25-60, які з 1985 по 2025 р. приносили присягу і проходили певну підготовку як строковики, офіцери запасу, випускники військових навч.закл. або як працівники силових органів, на 4-й рік війни ще не задіювалися на фронті в обороні країни. З них спокійно можна було б відселектувати топових 400-500 тис. термінаторів для фронту.