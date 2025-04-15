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З 1 травня термін базової підготовки для військових певних категорій скоротять до місяця. Рівень навантажень знизять, - Генштаб

підготовка військових

У Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Відповідне рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

▪ скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

▪ зниження рівня фізичних навантажень;

▪ формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

"Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Ідеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах - згідно з рішенням військово-лікарської комісії", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ЗСУ оновили програму базової підготовки з акцентом на психологічну стійкість, - Міноборони

Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.

Автор: 

Генштаб ЗС (6565) підготовка (184) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+8
Це стосується категорії "придатні зі значними обмеженнями", а в ній реальні каліки.
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15.04.2025 10:52
+4
тобто бійців будуть кидати в бій щ більш непідготовленими ..

зельоні гниди збільшують оберти по знищенню українців
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15.04.2025 10:48
+3
"зменшення навантаження" так це зараз зветься?
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15.04.2025 10:44
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"зменшення навантаження" так це зараз зветься?
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15.04.2025 10:44 Відповісти
Це стосується категорії "придатні зі значними обмеженнями", а в ній реальні каліки.
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15.04.2025 10:52 Відповісти
Наполовину. Інвалідність нам і не світить. Навіть третьої групи. Наприклад, для інвалідності 3гр по зору, треба бути сліпим на одне око. І немає варіативності, тобто якщо людина з корекцією бачить на 40-50% то нічого не світить, по влк можуть ще одну статтю дати
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15.04.2025 11:51 Відповісти
Інвалідність лишається у цивільному в житті, в армії - категорія придатності до служби за рішенням ВЛК згідно наказу №402. Якщо зір 50% це якраз колишня категорія "придатні зі значними обмеженнями", маєш право переводитися в тил.
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15.04.2025 12:06 Відповісти
Та я вкурсі, в мене дві статті по зору, і на срочці через це не був. Але, не все так просто.
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15.04.2025 14:06 Відповісти
Проблема хіба що знайти нове місце для служби, бо якщо відмовишся виконувати обов'язки поїдеш до кінця війни в зведену або резервну роту з платнею 600 грн. чекати поки за тебе знайдуть…
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15.04.2025 14:12 Відповісти
тобто бійців будуть кидати в бій щ більш непідготовленими ..

зельоні гниди збільшують оберти по знищенню українців
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15.04.2025 10:48 Відповісти
більшість з тих кого готовлять епізоди з іпсо про бусифікацію,тому час підготовки мало позначається на якості,вирішили що і так зійде
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15.04.2025 10:52 Відповісти
Без письмової згоди не будуть, це категорія "придатні зі значними обмеженнями", скоріше за все їм взагалі БЗВП не потрібна, бо переважна більшість з них після ВЛК переведена з інших частин.
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15.04.2025 10:56 Відповісти
Термін підготовки скоротять, але ймовірність з діловодів у кулеметники залишать? В результаті вийде цікава картина)
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15.04.2025 10:49 Відповісти
яка картина?підкожною зарисовкою життя,в більшості мирне і далеке від війни та армії
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15.04.2025 10:54 Відповісти
Усе буває, але якщо категорію "придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв'язку та охорони" ще й з управління без письмової згоди пошлють на передову, проблем буде вище даху.
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15.04.2025 11:03 Відповісти
А в них хтось колись ще згоди питав?
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15.04.2025 11:20 Відповісти
Розумні командири заставляють писати рапорт про згоду. По-перше, зараз усі розумні - одразу скаржаться. А по-друге, якщо щось, не приведи Боже станеться, буде судова справа.
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15.04.2025 11:27 Відповісти
Розумні командири не доводять підрозділ до стану, коли кухарів, дронарів, діловодів, ремонтників, паяльників треба відправляти у піхоту.
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15.04.2025 11:46 Відповісти
Якщо наказ "згори" кидати всіх в окопи в Авдіївці, тут комбат не багато що зробити зможе.
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15.04.2025 11:57 Відповісти
Загалом 30 діб достатьно для всіх категорій, головне щоб інструктора на больничну койку чи в гроб своєю старанністтю не загнали...
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15.04.2025 11:26 Відповісти
Скоріше на больнічку/в гроб заженуть самих мобілізованих.
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15.04.2025 11:49 Відповісти
Навантаження все рівно на рівні зі здоровими, хоча це залежить від інструкторів.
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15.04.2025 11:52 Відповісти
В цій категрії каліки, які "бронік" не здатні носити.
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15.04.2025 12:09 Відповісти
В статті не вказано по яких пунктах будуть обмежувати. А хвороби різні бувають, те що людина зможе носити броніка то не значить що придатна до бойових дій.
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15.04.2025 14:12 Відповісти
был на БЗВП, отношение инструкторов было умеренно дозированно с поправкой на "инвалидность " обмеженно придатного контингента, НО на всякий случай ("дай Бог вам не пригодиться, но мало-ли чего" приговаривали) дрючили штурмы окопов и зданий...., как-то так
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15.04.2025 11:58 Відповісти
Це все, очевидно, робиться в звязку із нестачею людей на фронті.

Шлях вирішення проблеми дуже простий - рекрутинг і адекватні гроші за окопну службу на рівні хоча б 8-10 штук баксів на місяць чистяком + страховий пакет на випадок каліцтва, смерті, полону і т.п.

Мобресурсу предостатньо в тилу:

щонайменше 4 млн. чоловіків 25-60, які з 1985 по 2025 р. приносили присягу і проходили певну підготовку як строковики, офіцери запасу, випускники військових навч.закл. або як працівники силових органів, на 4-й рік війни ще не задіювалися на фронті в обороні країни. З них спокійно можна було б відселектувати топових 400-500 тис. термінаторів для фронту.
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15.04.2025 12:26 Відповісти
Скоріше, для економії коштів, бо ця категорія для тилових служб і штурмовиків з них все-одно не буде.
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15.04.2025 14:08 Відповісти
 
 