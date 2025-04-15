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Новини Хабарники
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Корупція в земельній сфері: викрито схему одержання хабарів за оцінку ділянок, - НАБУ

Корупція на ринку землі

НАБУ і САП викрили механізм одержання неправомірної вигоди за підготовку звітів про експертну грошову оцінку землі та позитивної рецензії на такі звіти.

ПРо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

За даними слідства, у 2023 році один зі співзасновників товариства у сфері оцінки землі висунув депутату Черкаської облради вимогу надати хабар за визначення незавищеної оцінки потрібної ділянки. У разі відмови погрожував значно завищити оцінку.

"Замість того, щоб повідомити компетентні органи про вимагання неправомірної вигоди, депутат погодився та перевів необхідну суму на банківську картку іншого співзасновника товариства, який перерахував 50% партнеру, а решту залишив собі.

Товариство надалі підготувало звіт з незавищеною грошовою оцінкою землі та надало позитивну рецензію на нього", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясували детективи, подібні земельні "послуги" надавалася співзасновниками товариства систематично, зокрема у справі про продаж за безцінь землі на Закарпатті.

Про підозру повідомили:

  • співзасновнику товариства - ч. 4 ст. 368-4 КК України;
  • співзасновнику товариства - ч. 1 ст. 209 КК України;
  • депутату облради - ч. 1 ст. 368-4 КК України.

Автор: 

НАБУ (5068) земля (1677) корупція (4683) САП (2217)


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Как будто земельные дела по другому можно проворачивать.
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15.04.2025 11:56 Відповісти
Якась меланхолічна відповідь. Це система. Один оцінює,другий ревізує,третій вносить дані в реєстр,четвертий прикриває. Курятник.
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15.04.2025 11:59 Відповісти
і чо, і чо?
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15.04.2025 12:14 Відповісти
 
 