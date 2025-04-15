Корупція в земельній сфері: викрито схему одержання хабарів за оцінку ділянок, - НАБУ

НАБУ і САП викрили механізм одержання неправомірної вигоди за підготовку звітів про експертну грошову оцінку землі та позитивної рецензії на такі звіти.

ПРо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

За даними слідства, у 2023 році один зі співзасновників товариства у сфері оцінки землі висунув депутату Черкаської облради вимогу надати хабар за визначення незавищеної оцінки потрібної ділянки. У разі відмови погрожував значно завищити оцінку.

"Замість того, щоб повідомити компетентні органи про вимагання неправомірної вигоди, депутат погодився та перевів необхідну суму на банківську картку іншого співзасновника товариства, який перерахував 50% партнеру, а решту залишив собі.

Товариство надалі підготувало звіт з незавищеною грошовою оцінкою землі та надало позитивну рецензію на нього", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясували детективи, подібні земельні "послуги" надавалася співзасновниками товариства систематично, зокрема у справі про продаж за безцінь землі на Закарпатті.

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