УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5505 відвідувачів онлайн
Новини Зброя України
3 471 2

Декілька годин у повітрі з малошумним двигуном: "бомбер" B-1 допустили до експлуатації в ЗСУ

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про БпАК B-1

Це надлегкий "бомбер", створений для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.

Український бомбер B-1 допустили в ЗСУ

B-1 може нести на собі боєприпаси різних типів.

"Рух БПЛА забезпечує малошумний потужний двигун. Цей "бомбер" може перебувати в повітрі упродовж декількох годин. Літальні апарати комплексу В-1 мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Сили безпілотних систем показали випробування української лазерної зброї "Тризуб". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4148) Міноборони (7355) зброя (7461)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щось приймають а де воно мільйони дронів літають і сонця не видно зате пики у зелених такі що скоро репнуть
показати весь коментар
15.04.2025 12:32 Відповісти
От тільки не ФША з їх кремлівським пуделем рота розтуляти
Бо зараз є вороги більші ніж Зе-шапіто - це трамп і пуйло
показати весь коментар
15.04.2025 12:46 Відповісти
 
 