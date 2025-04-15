Декілька годин у повітрі з малошумним двигуном: "бомбер" B-1 допустили до експлуатації в ЗСУ

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про БпАК B-1

Це надлегкий "бомбер", створений для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.

B-1 може нести на собі боєприпаси різних типів.

"Рух БПЛА забезпечує малошумний потужний двигун. Цей "бомбер" може перебувати в повітрі упродовж декількох годин. Літальні апарати комплексу В-1 мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій", - йдеться в повідомленні.

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