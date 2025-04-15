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Новини Призначення в Міноборони
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Івана Сопігу призначено Державним секретарем Міноборони України, - Умєров

Іван Сопіга Держсекретар Мінборони

Кабінет Міністрів України призначив Івана Сопігу Державним секретарем Міністерства оборони України.

Про це повідомив  міністр оборони Рустем Умєров інформує Цензор.НЕТ.

"За моїм поданням Кабінет Міністрів України призначив Івана Сопігу Державним секретарем Міністерства оборони України", - написав він.

Як зазначив Умєров, Іван Сопіга - професійний управлінець із понад 11-річним досвідом державної служби. Має ґрунтовну освіту в галузі політології, фінансів та публічного управління, яку здобував у Національному університеті "Острозька академія" та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

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Пройшов шлях від фахівця місцевого самоврядування до керівних посад у Секретаріаті Кабінету Міністрів та Міністерстві внутрішніх справ.

Міністр додав, що до призначення Сопіга працював директором Департаменту документообігу та контролю МВС.

"Упевнений, що його досвід, системність і знання стануть важливою опорою для організації ефективної роботи Міністерства оборони в умовах воєнного часу", - наголосив Умєров.

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Міноборони (7355) призначення (2286) Умєров Рустем (606)


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**** -11р стажу!Аби слухняний та вірний єрмаку був
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15.04.2025 14:32 Відповісти
БізнесНяня ....
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15.04.2025 14:38 Відповісти
інших не беруть
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15.04.2025 14:56 Відповісти
А есть в Минобороны секретари неДержавные?
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15.04.2025 14:35 Відповісти
Ще один кончений зелений брехун і мародер.
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15.04.2025 14:37 Відповісти
Щось в нас секретарів все більшає. Незабаром будемо зовсім всемогутніми.
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15.04.2025 14:47 Відповісти
Щось подібне ззовні на Гусєва.
Такий же...гусь.
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15.04.2025 14:52 Відповісти
https://sud.ua/uk/news/ukraine/328426-kabmin-naznachil-ivana-sopigu-gosudarstvennym-sekretarem-ministerstva-oborony
До призначення працював директором Департаменту документообігу та контролю МВС.
ну, блеат, діловод, як і зє за військовою спеціальністю.
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15.04.2025 16:48 Відповісти
 
 