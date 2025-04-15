Івана Сопігу призначено Державним секретарем Міноборони України, - Умєров

Кабінет Міністрів України призначив Івана Сопігу Державним секретарем Міністерства оборони України.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров інформує Цензор.НЕТ.

"За моїм поданням Кабінет Міністрів України призначив Івана Сопігу Державним секретарем Міністерства оборони України", - написав він.

Як зазначив Умєров, Іван Сопіга - професійний управлінець із понад 11-річним досвідом державної служби. Має ґрунтовну освіту в галузі політології, фінансів та публічного управління, яку здобував у Національному університеті "Острозька академія" та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

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Пройшов шлях від фахівця місцевого самоврядування до керівних посад у Секретаріаті Кабінету Міністрів та Міністерстві внутрішніх справ.

Міністр додав, що до призначення Сопіга працював директором Департаменту документообігу та контролю МВС.

"Упевнений, що його досвід, системність і знання стануть важливою опорою для організації ефективної роботи Міністерства оборони в умовах воєнного часу", - наголосив Умєров.

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