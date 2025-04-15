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Новини Відмова від російського газу
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Єврокомісія шукає способи юридично припинити газові контракти з Росією без штрафів, - FT

газ,рф

Європейська комісія вивчає можливість дострокового розірвання довгострокових газових контрактів з Росією без сплати штрафів.

Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, один із варіантів - визнання форс-мажорних обставин, які дозволили б європейським компаніям уникнути фінансових зобов’язань перед РФ.

Це рішення розглядається в межах стратегії ЄС щодо повної відмови від російських енергоносіїв до 2027 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з майже 40% у 2022 році до 11% нині. Водночас зріс обсяг поставок російського скрапленого газу (СПГ), який, на відміну від вугілля, не потрапив під санкції.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ЄС вже заплатив Росії близько 21,9 млрд євро за нафту й газ з лютого 2024 по лютий 2025 року, 

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Автор: 

газ (10423) Єврокомісія (2156) росія (65129)


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Топ коментарі
+3
ботву видно по висерам; а твою ферму з дермачним баблом - подавно.
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15.04.2025 17:38
+2
На себе подивіться. Обрали дебіла-підкацапника посеред війни в прези, а винуваті всі навкруги.
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15.04.2025 17:17
+1
..до 11% нині. Водночас зріс обсяг поставок російського скрапленого газу (СПГ), який, на відміну від вугілля, не потрапив під санкції. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ЄС вже заплатив Росії близько 21,9 млрд євро за нафту й газ з лютого 2024 по лютий 2025 року, Джерело: https://censor.net/ua/n3546973
- кого вони намагаються надурити ? Просто не купуйте , в ***** його газ - і все !
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15.04.2025 17:18
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Паскуди, самі собі яму риють, фінансуючи кацапів...
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15.04.2025 17:16 Відповісти
На себе подивіться. Обрали дебіла-підкацапника посеред війни в прези, а винуваті всі навкруги.
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15.04.2025 17:17 Відповісти
На себе подивіться - втекло , опудало , в Голандію і звідти ще , щось там , гавкає !
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15.04.2025 17:20 Відповісти
Заздри мовчки, зєлєбобік.
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15.04.2025 17:21 Відповісти
Зебіл дурник NNN про VPN нічого не чув.
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15.04.2025 17:24 Відповісти
Дурник Ан Мур спалив контору - кацапська ботва , сюди , під VPN заходить ?
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15.04.2025 17:29 Відповісти
ботву видно по висерам; а твою ферму з дермачним баблом - подавно.
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15.04.2025 17:38 Відповісти
Це так. Дурні в Україні обрали клоуна. А американці подивились на них, і зробили ьак само.
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15.04.2025 17:21 Відповісти
..до 11% нині. Водночас зріс обсяг поставок російського скрапленого газу (СПГ), який, на відміну від вугілля, не потрапив під санкції. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ЄС вже заплатив Росії близько 21,9 млрд євро за нафту й газ з лютого 2024 по лютий 2025 року, Джерело: https://censor.net/ua/n3546973
- кого вони намагаються надурити ? Просто не купуйте , в ***** його газ - і все !
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15.04.2025 17:18 Відповісти
Французский импорт российских удобрений вырос на 86%, с 402 000 тонн (т) в 2021 году до 750 000 тонн в 2023 году.
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15.04.2025 18:20 Відповісти
Так ото ж !
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15.04.2025 19:26 Відповісти
Україна одна протистоїть зараз
трьом могутнім країнам - китаю, росії та сша.
плюс північна корея.
Це реальність.
Якби хоча б в Європі нас підтримували так, як блаблакають,
то щодня б з кожної європейської країни
бомбардували гнидну росію
Вони думають, що якщо улещувати демона,
то він не позатягує їх у вирву війни?
Наївні дебіли, вже завтра після поразки України
їх гнатимуть шамбер"єрами
на інтеграційні курси по вивченню росмови.
Моя ж особиста думка
просто вбити ублюдка путіна
достатньо.
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15.04.2025 17:26 Відповісти
«Почти половина российского экспорта идет в Европу. Европа меньше зависит от России в удовлетворении своих энергетических потребностей, чем Россия от Европы в финансировании своей войны. Мы можем быстро положить конец этому убийственному соучастию, приняв правильную политику по сокращению потребления», - говорит Анна-Лена Ребо, активист кампании по ископаемому газу во французской организации Friends of the Earth.

Как этот импорт помогает финансировать войну Путина? С момента вторжения 24 февраля 2022 года Европейский союз заплатил России более 210 миллиардов евро за импорт нефти (110), газа (97) и угля (3,6).
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15.04.2025 18:56 Відповісти
 
 