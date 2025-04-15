Єврокомісія шукає способи юридично припинити газові контракти з Росією без штрафів, - FT
Європейська комісія вивчає можливість дострокового розірвання довгострокових газових контрактів з Росією без сплати штрафів.
Про це повідомляє Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, один із варіантів - визнання форс-мажорних обставин, які дозволили б європейським компаніям уникнути фінансових зобов’язань перед РФ.
Це рішення розглядається в межах стратегії ЄС щодо повної відмови від російських енергоносіїв до 2027 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка російського газу в імпорті ЄС знизилася з майже 40% у 2022 році до 11% нині. Водночас зріс обсяг поставок російського скрапленого газу (СПГ), який, на відміну від вугілля, не потрапив під санкції.
За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, ЄС вже заплатив Росії близько 21,9 млрд євро за нафту й газ з лютого 2024 по лютий 2025 року,
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- кого вони намагаються надурити ? Просто не купуйте , в ***** його газ - і все !
трьом могутнім країнам - китаю, росії та сша.
плюс північна корея.
Це реальність.
Якби хоча б в Європі нас підтримували так, як блаблакають,
то щодня б з кожної європейської країни
бомбардували гнидну росію
Вони думають, що якщо улещувати демона,
то він не позатягує їх у вирву війни?
Наївні дебіли, вже завтра після поразки України
їх гнатимуть шамбер"єрами
на інтеграційні курси по вивченню росмови.
Моя ж особиста думка
просто вбити ублюдка путіна
достатньо.
Как этот импорт помогает финансировать войну Путина? С момента вторжения 24 февраля 2022 года Европейский союз заплатил России более 210 миллиардов евро за импорт нефти (110), газа (97) и угля (3,6).