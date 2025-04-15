Уряд затвердив новий стандарт контролю якості товарів оборонного призначення

Кабінет Міністрів затвердив новий порядок гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, розроблений Міністерством оборони відповідно до стандартів НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров

Що це означає на практиці?

- Вперше унормовано, як саме держава контролює якість зброї, техніки та послуг оборонного призначення.

- Це включає чіткий механізм: ідентифікація продукції, аналіз ризиків, фінальний контроль контрактів.

- Українські виробники зможуть брати участь у спільних контрактах із партнерами, включно з експортом та імпортом.

- Іноземні компанії отримають підтвердження, що українська продукція відповідає їхнім стандартам.

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"Це ще один крок до інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу в євроатлантичний простір. Це також — підвищення довіри до України як партнера, здатного виробляти якісну і конкурентну оборонну продукцію", - наголосив міністр.