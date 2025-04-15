УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5661 відвідувач онлайн
Новини ЗСУ та стандарти НАТО
433 4

Уряд затвердив новий стандарт контролю якості товарів оборонного призначення

нато,україна

Кабінет Міністрів затвердив новий порядок гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, розроблений Міністерством оборони відповідно до стандартів НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров

Що це означає на практиці?

- Вперше унормовано, як саме держава контролює якість зброї, техніки та послуг оборонного призначення.

- Це включає чіткий механізм: ідентифікація продукції, аналіз ризиків, фінальний контроль контрактів.

- Українські виробники зможуть брати участь у спільних контрактах із партнерами, включно з експортом та імпортом.

- Іноземні компанії отримають підтвердження, що українська продукція відповідає їхнім стандартам.

Читайте: Українська армія зараз не повністю відповідає всім вимогам НАТО, - голова військового комітету НАТО Драгоне

"Це ще один крок до інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу в євроатлантичний простір. Це також — підвищення довіри до України як партнера, здатного виробляти якісну і конкурентну оборонну продукцію", - наголосив міністр.

Автор: 

Міноборони (7355) НАТО (6441) зброя (7461) стандарт (90) ОПК (216)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не прошло и 20 лет войны...
Ворьё, .баное.
показати весь коментар
15.04.2025 18:49 Відповісти
бюджет хоть достойный утвердили??был смысл возиться??
показати весь коментар
15.04.2025 19:21 Відповісти
"новий стандарт контролю якості товарів оборонного призначення Джерело: https://censor.net/ua/n3546994" -Гєрману Смєтаніну - це вже показали після його пройобу з мінами?
показати весь коментар
15.04.2025 19:27 Відповісти
Уряд затвердив новий стандарт контролю якості Джерело: https://censor.net/ua/n3546994 а у нас був старий??
показати весь коментар
15.04.2025 20:04 Відповісти
 
 