Уряд затвердив новий стандарт контролю якості товарів оборонного призначення
Кабінет Міністрів затвердив новий порядок гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, розроблений Міністерством оборони відповідно до стандартів НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров
Що це означає на практиці?
- Вперше унормовано, як саме держава контролює якість зброї, техніки та послуг оборонного призначення.
- Це включає чіткий механізм: ідентифікація продукції, аналіз ризиків, фінальний контроль контрактів.
- Українські виробники зможуть брати участь у спільних контрактах із партнерами, включно з експортом та імпортом.
- Іноземні компанії отримають підтвердження, що українська продукція відповідає їхнім стандартам.
"Це ще один крок до інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу в євроатлантичний простір. Це також — підвищення довіри до України як партнера, здатного виробляти якісну і конкурентну оборонну продукцію", - наголосив міністр.
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