Військові відтепер зможуть вирішити, кому нараховуватиметься їхня зарплата у разі полону, - Умєров

Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив ініційовану Міністерством оборони постанову, яка вдосконалює механізми грошового забезпечення військовослужбовців.

Про це повідомив очільник Міноборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Завдяки цій постанові відтепер кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення у разі потрапляння в полон. Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця.

"Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми. Також постановою передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК та СП, аби спростити ідентифікацію осіб, які мають право на такі виплати. Продовжуємо працювати над тим, щоб захисники України мали впевненість: держава завжди на їхньому боці — і в строю, і поза ним", - зазначив Умєров.

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