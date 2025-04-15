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Новини Виплати військовим
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Військові відтепер зможуть вирішити, кому нараховуватиметься їхня зарплата у разі полону, - Умєров

Військові змоужть обрати кому нараховуватимуться їхні виплати у разі полону

Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив ініційовану Міністерством оборони постанову, яка вдосконалює механізми грошового забезпечення військовослужбовців.

Про це повідомив очільник Міноборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Завдяки цій постанові відтепер кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення у разі потрапляння в полон. Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця.

"Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми. Також постановою передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК та СП, аби спростити ідентифікацію осіб, які мають право на такі виплати. Продовжуємо працювати над тим, щоб захисники України мали впевненість: держава завжди на їхньому боці — і в строю, і поза ним", - зазначив Умєров.

Читайте: Проблеми з виплатами пораненим військовим пов’язані з бюрократією, а не з браком коштів, - Сирський

Автор: 

виплати (1041) Міноборони (7355) військовослужбовці (4743) ЗСУ (7542) Умєров Рустем (606)


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Бгг, а до этого командир на "хознужды" употреблял?
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15.04.2025 19:09 Відповісти
А до того віддавали типу найближчим родичам, а ці родичі іноді були паскудами, які просто забирали гроші собі і не віддавали їх воїну після повернення. Як мінімум про один такий випадок з рідною сестрою я знаю..
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15.04.2025 19:12 Відповісти
Ви хоч статтю прочитайте перед тим як коменти строчити...
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15.04.2025 19:10 Відповісти
Оце покращення, прямо, на 3-тій рік війни. ПОТУЖНО!
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15.04.2025 19:28 Відповісти
розхлябаність визначається не по рівню бардаку а по бажанню його розгрібати.
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15.04.2025 19:37 Відповісти
.. вони з кацапского полону пришлють довіреність ???
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15.04.2025 20:01 Відповісти
 
 