Держдеп США скасував 139 грантів у низці держав

США скасували 139 грантів вартістю 214 мільйонів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на The Washington Free Beacon, про це повідомив державний секретар Марко Рубіо.

Він зауважив, що американські платники податків не повинні фінансувати помилкові програми на кшталт розбудови руху мігрантів-хатніх працівників у Лівані чи протидія тролям у Великій Британії.

Ми наводимо лад після попередньої адміністрації і відновлюємо агентство, яке націлене на те, щоб Америка була на першому місці", - написав Рубіо.

Також додатковий огляд програм грантів іноземної допомоги, що залишилися, провів Департамент урядової ефективності (DOGE).

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Це розслідування DOGE виявило "значну кількість програм грантів, які залишаються невідповідними політиці адміністрації", особливо ті, які пов'язані з "програмуванням пропаганди у ЗМІ.

Деякі зі скасованих грантів

програма на 14,6 млн доларів, яка підтримувала "розширення стійкості та залученості редакцій" у Молдові;

грант на суму 5,2 млн доларів на "різноманітність ЗМІ", який фінансував "програму боротьби з дезінформацією у Сполученому Королівстві";

грант на суму 400000 доларів на "побудову екологічної стійкості" у Вірменії;

грант на суму 1 млн доларів на "напрямок прав фрилансерів" у Бразилії.

Також під загрозою закриття перебувають ініціатива вартістю 2,4 млн доларів щодо боротьби з "дезінформацією за допомогою креативного контенту" в Білорусі та 900 тис. доларів на створення "місця для об'єднання жінок в організації" у Мавританії.

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Як зазначається у внутрішній службовій записці Держдепартаменту, додаткові скорочення охоплюють грант у розмірі 4,75 млн доларів на фінансування "вищої освіти за американським зразком" у Курдистані, грант у розмірі 1,4 млн доларів на запобігання "фрагментації інтернету" в Бразилії.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 20 січня підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів для проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм USAID.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.