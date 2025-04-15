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Новини Припинення фінансування USAID
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Держдеп США скасував 139 грантів у низці держав

Рубо про суперечку між Зеленським та Венсом

США скасували 139 грантів вартістю 214 мільйонів доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на The Washington Free Beacon, про це повідомив державний секретар Марко Рубіо.

Він зауважив, що американські платники податків не повинні фінансувати помилкові програми на кшталт розбудови руху мігрантів-хатніх працівників у Лівані чи протидія тролям у Великій Британії.

Ми наводимо лад після попередньої адміністрації і відновлюємо агентство, яке націлене на те, щоб Америка була на першому місці", - написав Рубіо.

Також додатковий огляд програм грантів іноземної допомоги, що залишилися, провів Департамент урядової ефективності (DOGE).

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Це розслідування DOGE виявило "значну кількість програм грантів, які залишаються невідповідними політиці адміністрації", особливо ті, які пов'язані з "програмуванням пропаганди у ЗМІ.

Деякі зі скасованих грантів

  • програма на 14,6 млн доларів, яка підтримувала "розширення стійкості та залученості редакцій" у Молдові;
  • грант на суму 5,2 млн доларів на "різноманітність ЗМІ", який фінансував "програму боротьби з дезінформацією у Сполученому Королівстві";
  • грант на суму 400000 доларів на "побудову екологічної стійкості" у Вірменії;
  • грант на суму 1 млн доларів на "напрямок прав фрилансерів" у Бразилії.

Також під загрозою закриття перебувають ініціатива вартістю 2,4 млн доларів щодо боротьби з "дезінформацією за допомогою креативного контенту" в Білорусі та 900 тис. доларів на створення "місця для об'єднання жінок в організації" у Мавританії.

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Як зазначається у внутрішній службовій записці Держдепартаменту, додаткові скорочення охоплюють грант у розмірі 4,75 млн доларів на фінансування "вищої освіти за американським зразком" у Курдистані, грант у розмірі 1,4 млн доларів на запобігання "фрагментації інтернету" в Бразилії.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 20 січня підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів для проведення перевірки, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм USAID.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

Автор: 

США (22778) фінансування (3113) грант (350) Рубіо Марко (163)


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Топ коментарі
+3
Ху-йло не натішиться трампонами. Корисні ідіоти тупо знищують структуру яка колись знищила совок...
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15.04.2025 22:12
+2
От тільки за цими пафосними закриттями непотрібних програм (що теж не факт - варто вивчити, що саме ховається за цими назвами), ховається багато гуманітарних програм. Закриття яких призведе в кінці кінців, до...росту міграції в розвинуті країни натовпу голодних людей.
Міграції, з якою потім республіканці будуть щиро боротись.
І це не зважаючи на те, що це в частині випадків США замінить та ж КНР, що вильлється уже в економічні переваги для китайців. Або, той факт що частина цих програм зав9язана на американські підприємства, що постачають американські продукти, купляючи сировину в американських фермерів - виборців Трампа, які звісно звинуватять Байдена в своєму банкротстві.
За роботою USAID, ховалось багато переваг для американського бізнесу. Але це виявилось дуже складно для контужених кулею мізків Донні та для його жо*олизів.
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15.04.2025 22:49
+2
добре, що нам так повезло із при3,14зедентом, котрого терпіти не може ***** за возвеличення українців у "скотах" та інших жидеврах від 95аналу.
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15.04.2025 22:54
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Бідні сирітки - діти капітана гранта!
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15.04.2025 22:10 Відповісти
Гроши ніяки.Сором для америки.
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15.04.2025 22:10 Відповісти
Ху-йло не натішиться трампонами. Корисні ідіоти тупо знищують структуру яка колись знищила совок...
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15.04.2025 22:12 Відповісти
добре, що нам так повезло із при3,14зедентом, котрого терпіти не може ***** за возвеличення українців у "скотах" та інших жидеврах від 95аналу.
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15.04.2025 22:54 Відповісти
Хоч не ясно якого ти приплів сюди зюзю, але таки попав пальцем а небо.
Якраз оці гранти, від раші тудей і спутніка , на яких вигодували квартал, ці залишаться...
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15.04.2025 23:12 Відповісти
складно у тебе із аналогією та сарказмом, легше бачити слона за океаном чим підлого кнура, котрий все зробив для України його мрій, тобто без українців як титульної нації?
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15.04.2025 23:22 Відповісти
Спочатку хоч погугли що таке сарказм. Бо оте що ти написав називається перевод стрілок...
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15.04.2025 23:28 Відповісти
скористуйся власною порадою, прикро, що від тебе тлумачний словник так довго переховували, допоки гугля не народилась.
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15.04.2025 23:39 Відповісти
Оставлять один грант на старого пердуна і його гольфклуб...
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15.04.2025 22:14 Відповісти
Тепер Тромб буде собі пам'ятники ставити і своїх наркоманських виб*лядків нагороджувати
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15.04.2025 22:15 Відповісти
Прищучували тролів в Британії? і хто тепер буде ними опікуватись?
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15.04.2025 22:18 Відповісти
Якщо так буде продовжуватись ,то робити америку знову великою прийдеться вже сотням тисяч їхніх піхотинців
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15.04.2025 22:19 Відповісти
грант на суму 1 млн доларів на "напрямок прав фрилансерів" у Бразилії

А ведь таких "фрилансеров" наверное тысячи, которые годами на грантах сидели и ни хрена не делали...
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15.04.2025 22:20 Відповісти
😊 Цікаво якось виходить - скорочують десятки мільйонів, а федеральні витрати при Трампі зросли на 154 мільярди!!!!
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15.04.2025 22:26 Відповісти
Да там госдолг громвднейший. Какие ещё гранты? Пора перестать жить на широкую ногу множа долги
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15.04.2025 22:33 Відповісти
Держборг США 36 трильйонів - але вони не збанкрутяться - чому? - тому шо в них долари і вони собі ше намалюють
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15.04.2025 22:42 Відповісти
Всё не так просто. Они не могут рисовать бесконечно. Сейчас обслуживание долга уже очень дорогое и выходит дороже чем затраты на оборону
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15.04.2025 23:42 Відповісти
І саме томі, планується його суттєве збільшення.
Критикувати великий держборг, закривати соціальні/наукові/екологічні/... програми дял економії і одночасно збільшувати його, з одночасним зменшенням податків для багатих - це так по республіканське.
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15.04.2025 22:51 Відповісти
Да и хер с ними! Китайцы раздадут!
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15.04.2025 22:46 Відповісти
От тільки за цими пафосними закриттями непотрібних програм (що теж не факт - варто вивчити, що саме ховається за цими назвами), ховається багато гуманітарних програм. Закриття яких призведе в кінці кінців, до...росту міграції в розвинуті країни натовпу голодних людей.
Міграції, з якою потім республіканці будуть щиро боротись.
І це не зважаючи на те, що це в частині випадків США замінить та ж КНР, що вильлється уже в економічні переваги для китайців. Або, той факт що частина цих програм зав9язана на американські підприємства, що постачають американські продукти, купляючи сировину в американських фермерів - виборців Трампа, які звісно звинуватять Байдена в своєму банкротстві.
За роботою USAID, ховалось багато переваг для американського бізнесу. Але це виявилось дуже складно для контужених кулею мізків Донні та для його жо*олизів.
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15.04.2025 22:49 Відповісти
"Трамп, їб#ш їх, бл#ть"...
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15.04.2025 22:59 Відповісти
чому на фото до новини рубіо без хреста на лобі? редактори не змогли знайти?
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15.04.2025 23:04 Відповісти
Ось побачите. "Помилкові програми" будуть фінансувати китайці.
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16.04.2025 04:30 Відповісти
 
 