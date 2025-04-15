США зняли санкції із соратника Орбана Рогана
США виключили із санкційного списку звинуваченого в корупції наближеного до прем'єр-міністра Угорщини Орбана Антала Рогана.
Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За словами Брюс, про зняття санкцій з Рогана повідомив державний секретар США Марко Рубіо у розмові з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто.
Рубіо заявив, що подальше перебування соратника Орбана в санкційному списку "суперечить зовнішньополітичним інтересам США". Також глави зовнішньополітичних відомств Угорщини та США обговорили посилення американсько-угорської взаємодії з важливих питань і можливості для економічного співробітництва, додала речниця Держдепу.
Антал Роган потрапив до санкційного списку США в січні 2025 року відповідно до Акту Магнітського, який передбачає притягнення до відповідальності людей, винних у серйозних порушеннях прав людини та корупції в усьому світі. Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США запровадили санкції.
За інформацією ЗМІ, Роган є керівником медіаімперії уряду Угорщини, яка охоплює всю країну та поширює провладну пропаганду.
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ШО ВЖЕ КОРРУПЦІЯ В ЗАКОНІ ???
Джерело:https://www.youtube.com/shorts/Ls4Na6ywwYw?feature=share
росія теж для цієї надмети трампа і маска дуже потрібна в якості соціопата та вишибали і навіть кіллера зі зброєю в руках.
то санкції на Зеленського будуть свідчити шо Зеленський хороша людина. 🤣