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США зняли санкції із соратника Орбана Рогана

соратник Орбана Антал Роган

США виключили із санкційного списку звинуваченого в корупції наближеного до прем'єр-міністра Угорщини Орбана Антала Рогана.

Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Європейську правду.

За словами Брюс, про зняття санкцій з Рогана повідомив державний секретар США Марко Рубіо у розмові з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто.

Рубіо заявив, що подальше перебування соратника Орбана в санкційному списку "суперечить зовнішньополітичним інтересам США". Також глави зовнішньополітичних відомств Угорщини та США обговорили посилення американсько-угорської взаємодії з важливих питань і можливості для економічного співробітництва, додала речниця Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України до Євросоюзу "знищить Угорщину". Ми не дозволимо цього, - Орбан

Антал Роган потрапив до санкційного списку США в січні 2025 року відповідно до Акту Магнітського, який передбачає притягнення до відповідальності людей, винних у серйозних порушеннях прав людини та корупції в усьому світі. Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США запровадили санкції.

За інформацією ЗМІ, Роган є керівником медіаімперії уряду Угорщини, яка охоплює всю країну та поширює провладну пропаганду.

Автор: 

Угорщина (2276) санкції (11821) США (22778)


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Топ коментарі
+18
Уряд тромба давно зняв масочки.під ними виявились свинячі рила.
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16.04.2025 00:05
+11
значить роган поїде до расії представляти Угорщину на дєвятамая.
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16.04.2025 00:03
+8
Коротко, друг ху...ла мій друг. А усе інше, що суперечить інтересам ху....ла, суперечить і інтересам трампа. Де ти велика Америка, один виродок зміг твою велич опустити нижче плінтуса.
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16.04.2025 00:18
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значить роган поїде до расії представляти Угорщину на дєвятамая.
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16.04.2025 00:03 Відповісти
А то би він так не поїхав, ху......лостан клав на міжнародні правила
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16.04.2025 00:19 Відповісти
роган не поїхав би. Це просто сигнал орбану з Білого дому, що їхати повинен роган, а не орбан. Прибічників політики трампа у Європі Білий дім намагається вберегти.
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16.04.2025 00:55 Відповісти
Уряд тромба давно зняв масочки.під ними виявились свинячі рила.
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16.04.2025 00:05 Відповісти
Не порівнюй порядну тварину, з пекельними мордами
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16.04.2025 00:23 Відповісти
Під×уйловики своїх не здають.
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16.04.2025 00:13 Відповісти
Коротко, друг ху...ла мій друг. А усе інше, що суперечить інтересам ху....ла, суперечить і інтересам трампа. Де ти велика Америка, один виродок зміг твою велич опустити нижче плінтуса.
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16.04.2025 00:18 Відповісти
Сделка на крови: Уиткофф пытается продать земли Украины Путину /№931/ Юрий Швец
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16.04.2025 00:26 Відповісти
При цьому оформить це як видобування рідкоземельних металів
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16.04.2025 06:30 Відповісти
А шо про це скаже велика борциха з коррупцією українська байстрючка вікторія спарц ???
ШО ВЖЕ КОРРУПЦІЯ В ЗАКОНІ ???
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16.04.2025 00:28 Відповісти
Все ж цікавіше , здається, й принципіальніше, що ЄС скаже на присутність оцієї хйлобратви на параді у хйла в честь ну чіста рашістской пабеди 80 років тому.
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16.04.2025 00:53 Відповісти
Фінансист з Уол Стріт пояснює хто і скільки дав грошей Україні. США на 17 місці)
Джерело:https://www.youtube.com/shorts/Ls4Na6ywwYw?feature=share
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16.04.2025 00:50 Відповісти
Вангую що йому ще й Тампон дасть вузу в сша за п'ять мільйонів і похвалиться який він молодець і робить америку великою. Сша зараз всіх злочинців, вбивць, наркоторговців і корупціонерів звільняє по всьому світу і продасть їм свої візи.
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16.04.2025 01:30 Відповісти
Хочеш сказать, що Трамп створює у США аналог "Рубльовської Народної Республіки"?
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16.04.2025 01:47 Відповісти
Якось так воно виглядає, що всі зусилля БД під керівництвом Трампа, Волца та Маска, збирає команду по руйнування Євросоюзу, щоб потім домовлятись за дорого з кожною країною окремо і на різних умовах, поклавши все під себе тиском шантажем і залякуванням. орбан, фіцо та сєрб зараз йому для цього дуже потрібні, бо там де треба робити ганебні справи, ці покидьки завжди готові.
росія теж для цієї надмети трампа і маска дуже потрібна в якості соціопата та вишибали і навіть кіллера зі зброєю в руках.
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16.04.2025 05:40 Відповісти
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16.04.2025 06:00 Відповісти
"Покидьки всіх країн, єднайтесь!"
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16.04.2025 06:18 Відповісти
Кажуть люди,що санкціїї прилетять по оточенню ЗЕ,тому такий срач на Трампа
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16.04.2025 08:15 Відповісти
Після таких новин, що трямп звільняє від санкцій коррупціонерів, і ненакладає більше санкцій на кацапів навпаки вводить тарифи на союзників і т.д,
то санкції на Зеленського будуть свідчити шо Зеленський хороша людина. 🤣
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16.04.2025 09:04 Відповісти
Кругом Трампона злізаються всі кліщі і мракобіси.
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16.04.2025 08:30 Відповісти
Трамп підтримує у всьому Путлера
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16.04.2025 10:05 Відповісти
 
 