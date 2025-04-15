США зняли санкції із соратника Орбана Рогана

США виключили із санкційного списку звинуваченого в корупції наближеного до прем'єр-міністра Угорщини Орбана Антала Рогана.

Про це заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Брюс, про зняття санкцій з Рогана повідомив державний секретар США Марко Рубіо у розмові з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто.

Рубіо заявив, що подальше перебування соратника Орбана в санкційному списку "суперечить зовнішньополітичним інтересам США". Також глави зовнішньополітичних відомств Угорщини та США обговорили посилення американсько-угорської взаємодії з важливих питань і можливості для економічного співробітництва, додала речниця Держдепу.

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Антал Роган потрапив до санкційного списку США в січні 2025 року відповідно до Акту Магнітського, який передбачає притягнення до відповідальності людей, винних у серйозних порушеннях прав людини та корупції в усьому світі. Роган став першим високопосадовцем Угорщини, проти якого США запровадили санкції.

За інформацією ЗМІ, Роган є керівником медіаімперії уряду Угорщини, яка охоплює всю країну та поширює провладну пропаганду.