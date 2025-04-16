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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Ворог атакував "Шахедами" Полтавщину: пошкоджено ЛЕП

уламки шахеда впали на Полтавщині

Вночі 16 квітня 2025 року на Полтавщині працювала ППО. Ворог атакував регіон ударними дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавської ОВА.

Як зазначається, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередач у Решетилівській громаді. Без світла залишилися два населених пункти.

"Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Звернень на екстрені служби щодо руйнувань та постраждалих не надходило", - уточнили в ОВА.

Також читайте: Вночі на Полтавщині працювали сили та засоби ППО, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Автор: 

ППО (3184) електроенергія (6192) Шахед (984) Полтавська область (1105) Полтавський район (41) Решетилівка (2)


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