Ворог атакував "Шахедами" Полтавщину: пошкоджено ЛЕП
Вночі 16 квітня 2025 року на Полтавщині працювала ППО. Ворог атакував регіон ударними дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавської ОВА.
Як зазначається, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередач у Решетилівській громаді. Без світла залишилися два населених пункти.
"Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Звернень на екстрені служби щодо руйнувань та постраждалих не надходило", - уточнили в ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль