Росія та Китай є найбільшими загрозами для світу, - прем’єр Канади Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Китай є однією з найбільших загроз для безпеки країни з погляду іноземного втручання, а також становить нову загрозу в Арктиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Китай, в геополітичному сенсі", - відповів Карні під час дебатів 17 квітня, коли його попросили назвати найбільшу загрозу безпеці Канади.

Карні сказав, що Канада повинна протистояти загрозам зовнішнього втручання з боку Китаю.

Він також розкритикував Китай за те, що він є партнером Росії у війні з Україною, і додав, що це є загрозою для всієї Азії й Тайваню зокрема.

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