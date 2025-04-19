1 947 35
Росія та Китай є найбільшими загрозами для світу, - прем’єр Канади Карні
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Китай є однією з найбільших загроз для безпеки країни з погляду іноземного втручання, а також становить нову загрозу в Арктиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Китай, в геополітичному сенсі", - відповів Карні під час дебатів 17 квітня, коли його попросили назвати найбільшу загрозу безпеці Канади.
Карні сказав, що Канада повинна протистояти загрозам зовнішнього втручання з боку Китаю.
Він також розкритикував Китай за те, що він є партнером Росії у війні з Україною, і додав, що це є загрозою для всієї Азії й Тайваню зокрема.
Топ коментарі
+13 Хитрый_план
показати весь коментар19.04.2025 07:49
+10 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар19.04.2025 07:50
+9 Anatoly #540864
показати весь коментар19.04.2025 08:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ніколи не думав, що таке станеться.
противно і стидно до піздеця...
коли сша з вождем рудим доні просре свою країну та розвалиться! до канади приєднаються північ сша. саме оті кляті янки, що воювали проти рабства, проти конфедератів. великі озера стануть внутрішніми озерами канади. вся промисловість та якісна освіта перейде в канаду.
південь відійде мексиці. сша ужметься до тупорилого реднеківського байбл белту.
аляску лаптям.
мага форевер!
Там ще повинна бути сировинна база, енергетична, і відповідні робочі руки. Ти впевнений, що завод в Анголі чи Еритреї будуть рівнозначні китайським?
Досить вже маячню верзти. Чому ж та Європа не "викормила", хоча б, пару африканських країн? Чому Україну не викормила? Кармильці всрані. І так, якби в"єтнамці насправді були такі толкові і працелюбні, були б розвиненою передовою країною, а не сиділи у відсталих злиднях.