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Новини Співпраця Китаю та РФ
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Росія та Китай є найбільшими загрозами для світу, - прем’єр Канади Карні

Карні про РФ та Китай

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Китай є однією з найбільших загроз для безпеки країни з погляду іноземного втручання, а також становить нову загрозу в Арктиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Китай, в геополітичному сенсі", - відповів Карні під час дебатів 17 квітня, коли його попросили назвати найбільшу загрозу безпеці Канади.

Карні сказав, що Канада повинна протистояти загрозам зовнішнього втручання з боку Китаю.

Він також розкритикував Китай за те, що він є партнером Росії у війні з Україною, і додав, що це є загрозою для всієї Азії й Тайваню зокрема.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада не впевнена, чи долучиться до миротворчої місії в Україні, - прем’єр Карні

Автор: 

Китай (4594) росія (65162) Карні Марк (17)


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Топ коментарі
+13
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19.04.2025 07:49
+10
США його вже не хвилюють? - Трамп так просто не відкотиться
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19.04.2025 07:50
+9
Якісь нетакі політики в Канаді.Для них опозіціі і правящей партіі головними загрозами нац.безпеки є кітай та рашка.А внас чьомусь фонд порошенка,військове командування і опозіція.
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19.04.2025 08:10
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19.04.2025 07:49 Відповісти
США його вже не хвилюють? - Трамп так просто не відкотиться
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19.04.2025 07:50 Відповісти
США хвилює тільки "високоінтелектуальних" виборців зєлєнскова
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19.04.2025 09:13 Відповісти
От все стає на своє місце..і США вам найбільший друг а Трам шо рідний батько
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19.04.2025 07:53 Відповісти
Забув додати до тих ще сша, чи просто злукавив?
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19.04.2025 07:54 Відповісти
Підлизнув жопу Трампа. Реально Китай загрожує тількі гипотетично. А РФ давно і фактично.
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19.04.2025 08:01 Відповісти
А він відчув при цьому смак трампівського лайна?
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19.04.2025 09:47 Відповісти
Китай це тоталітарна комуністична помийка злочинна ще мій прадід герой УПА говорив ще в 2010 році що Китай треба знищувати.
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22.04.2025 13:20 Відповісти
а ЗПГ Китаю будете продавати?
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19.04.2025 08:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WltEiHgfEFc Трампономика в действии: Китай меняет Донни на кленовый лист
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20.04.2025 00:43 Відповісти
Емм.. А хто там вашу територіяю замальовував своїм прапором?
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19.04.2025 08:05 Відповісти
Якісь нетакі політики в Канаді.Для них опозіціі і правящей партіі головними загрозами нац.безпеки є кітай та рашка.А внас чьомусь фонд порошенка,військове командування і опозіція.
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19.04.2025 08:10 Відповісти
там щє знизу неочікувано для Канади та і для всіх.
ніколи не думав, що таке станеться.
противно і стидно до піздеця...
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19.04.2025 08:12 Відповісти
може все таки сша не є загрозою для канадців? це ж канадець таке каже.
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19.04.2025 08:33 Відповісти
Він краще знає, він в телемарафоні аналіз від аналітега по цьому питанню слухав🐑🐑🐑
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19.04.2025 09:14 Відповісти
І як тоді Канада протистояти тарифам штатам?)Казали ,що з рештою світу і Китаєм))
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19.04.2025 08:19 Відповісти
все вірно!
коли сша з вождем рудим доні просре свою країну та розвалиться! до канади приєднаються північ сша. саме оті кляті янки, що воювали проти рабства, проти конфедератів. великі озера стануть внутрішніми озерами канади. вся промисловість та якісна освіта перейде в канаду.
південь відійде мексиці. сша ужметься до тупорилого реднеківського байбл белту.
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19.04.2025 08:39 Відповісти
Аляску ще пригріти, бо є претендент.
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19.04.2025 08:45 Відповісти
нє, ну аляска це ж землі історічєской справєдлівості.
аляску лаптям.
мага форевер!
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19.04.2025 08:49 Відповісти
Ну канэшна развалится как и рашка скора, тупой какой министр Канады вместе с трумпам ых. Гриша с цензора и орава сельских экспертов не дадут соврать
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19.04.2025 09:04 Відповісти
Ну, "загроза", прокукарекав, й що далі?
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19.04.2025 08:44 Відповісти
а далі як Рудий Чуб робить - їпашити комуняків тарифами, виводити звідти весь свій бізнес, усі свої технології, інвестиції і розміщувати їх в інших країнах. це вже давно назріло геополітично, коли комуняка Сі кинув виклик світовому порядку. і це вже на сьогодні назріло також і економічно, оскільки все воно тоді заводилось у Китай з розрахунком на те, що там дешева робоча сила і це дасть можливість для бізнесу дуже відчутно знизити собівартість власної продукції. А станом на сьогодні Китай уже не є країною із дешевою робочою силою. Тому з точки зору економіки виробництва товарів, усі ці виробництва потрібно зараз виводити в інші країни, де робоча сила дешевша від китайської. І таких країн на сьогодні є багато і вони не бикують про зміну світового порядку і ці країни не клепають зараз ядерні боєголовки як сосиски.
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19.04.2025 09:08 Відповісти
Щось найкращий друг Трампа не поспішає виводити своє найбільше підприємство "Тесла" з Китаю.
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19.04.2025 09:21 Відповісти
та вже все. вже не найкращий друг. а в контексті витоку інформації із його Доджі, то там ще невідомо як воно далі складеться для того найкращого друга.
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19.04.2025 09:30 Відповісти
І таких країн на сьогодні є багато, Гватемала, наприклад або Гаїті.
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19.04.2025 11:49 Відповісти
"усі ці виробництва потрібно зараз виводити в інші країни, де робоча сила дешевша від китайської"

Там ще повинна бути сировинна база, енергетична, і відповідні робочі руки. Ти впевнений, що завод в Анголі чи Еритреї будуть рівнозначні китайським?
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19.04.2025 11:58 Відповісти
В Анголі чи в Еритреї - ні. а от у В'єтнамі - це 100%. і не тільки у В'єтнамі. у цій частині світу багато толкових країн, у яких рівень зарплати значно нижчий, як у Китаї. до того ж, сировину там можуть і підвезти. це найменші витрати, порівняно із подальшою безпекою. цього монстра далі кормити вже не можна. бо тоді буде величезна біда. он кацапів Європа уже викормила на свою голову, а найбільше на нашу голову. кацапів і всіх інших комуняків потрібно тримати на рівні ніжок Буша.
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19.04.2025 14:14 Відповісти
"Європа уже викормила"

Досить вже маячню верзти. Чому ж та Європа не "викормила", хоча б, пару африканських країн? Чому Україну не викормила? Кармильці всрані. І так, якби в"єтнамці насправді були такі толкові і працелюбні, були б розвиненою передовою країною, а не сиділи у відсталих злиднях.
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19.04.2025 17:11 Відповісти
ти придурок? чи тільки вдаєш тут із себе придурка? а хто тоді кацапів викормив? дід Панас? кацапи ніжки Буша жерли у 90-х, а перед повномасштабним вторгненням в Україну отримували щоденно від торгівлі нафтою і газом з Європою по 1 млрд доларів за день торгівлі, якщо не більше. тож якщо ти не ріжеш тут адекватного дупля, то перестань тут смердіти про Еритрею чи Анголу..
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19.04.2025 20:57 Відповісти
А Трамп? Він ніяк світу не загрожує?
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19.04.2025 09:01 Відповісти
Більш величезну загрозу миру, як від краснова - "трамп", я не бачу!
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19.04.2025 09:40 Відповісти
Почему эти старые пердуны так ненавидят Китай? Что он им сделал. В отличие от всех они хотя бы играют по правилам.
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19.04.2025 10:58 Відповісти
Обігнав їх в усьому. Тому жаба давить.
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19.04.2025 12:00 Відповісти
Тим що Китай це тоталітарна злочинна комуністична держава, ти забув що говорили в оун і УПА що світ має воювати проти комунізму в всьому світі, мій прадід наприклад герой УПА ще в 90-х роках вимагав щоб Україна чітко зайняла анти китайськиу позицію і формула анти китайську коаліцію
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22.04.2025 13:25 Відповісти
 
 