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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 940 150 осіб (+1180 за добу), 10 676 танків, 26 600 артсистем, 22 266 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення росіян на Харківському напрямку

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 940 150 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 940150 (+1180) осіб,

танків ‒ 10676 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 22266 (+9) од,

артилерійських систем – 26600 (+70) од,

РСЗВ – 1368 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1139 (+3) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111),

крилаті ракети ‒ 3148 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 45162 (+208) од,

спеціальна техніка ‒ 3858 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці ліквідували штурмову групу з 7 окупантів. ВIДЕО

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17373) Генштаб ЗС (6574) ліквідація (3920) знищення (7235) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+25
Минув 4077 день москальсько-української війни.
305!!! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта та логістика супер.
Результативність ППО перевалила за 37000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 940 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
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19.04.2025 08:09
+21
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1k2cq6k/ukrainian_marines_madyars_birds_posted_more/ Просвітницький проєкт «13 ********.ввт», частина 33 (2 сезон). Без блюру.
Тим часом квітень продуктивний: протягом 1-17 квітня у скарбничці ПМ 1319 ******** (813☠️-200, 506🩸-300) та 3884 унікальних ворожих цілі знищено/уражено за 17 діб. По одненькій корості кожні 6,3 хвилиночки місяця. Двушечкою тисяч підарів на мінімалках квітень закриємо, а це бойова спроможність мінімум 5 хробачих батальйонів)
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19.04.2025 08:25
+16
засоби ППО кучно пішли - нашим дронам діпстрайк у травні буде легше прориватись до теріторії рф.
По арті і логістиці в цьому місяі буде рекорд.
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19.04.2025 08:11
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"Спеціальна техніка - 0". Що то вчора було?
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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19.04.2025 08:05 Відповісти
Вчора ЗСУ випалили спецтехніку наперед, орки ще не прийшли до тями. ))
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19.04.2025 12:41 Відповісти
Минув 4077 день москальсько-української війни.
305!!! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта та логістика супер.
Результативність ППО перевалила за 37000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 940 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
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19.04.2025 08:09 Відповісти
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19.04.2025 08:11 Відповісти
О, диви, новеньке прийшло і буде вчити ветерана Цензора та ЗСУ, за яким ніком йому тут писати!
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19.04.2025 11:17 Відповісти
я тут з 2009-го безвиїзно.
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19.04.2025 12:34 Відповісти
Тоді шановного Qq Qqq #455433 Ви повинні не те що по ніку - в обличчя пізнавати.
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19.04.2025 14:17 Відповісти
Його уже тут упізнають по запаху. Кабардіно-балкарсько - удмурдсько-татарському. Ось-ось до москви доб(реше)ереться...
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19.04.2025 14:28 Відповісти
Навіть якщо він мені рідний брат, я все одно бачу в нього певні когнітивні порушення. Не можна ж роками безперервно зіставляти вельми приблизні і сумнівні цифри бойових втрат РФ, що наближаються до мільйона у відриві від наших втрат, та ще й порівнювати їх із чисельністю російських регіонів. Дратує це його стан надмірного відчуття щастя чи радості від втрат противника, коли сам починаєш аналізувати обстановку за достовірними відомостями, за чисельним співвідношенням переданих тіл, за кількістю військовополонених при обмінах, за обстановкою на фронті де ясно видно хто володіє ініціативою і наступае і за ким, відповідно залишається поле бою.
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19.04.2025 21:32 Відповісти
засоби ППО кучно пішли - нашим дронам діпстрайк у травні буде легше прориватись до теріторії рф.
По арті і логістиці в цьому місяі буде рекорд.
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19.04.2025 08:11 Відповісти
Тай добрі літачки зможуть ближче до ЛБЗ зможуть підлітати
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19.04.2025 08:47 Відповісти
ну це поки що навряд.
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19.04.2025 08:49 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1k2cq6k/ukrainian_marines_madyars_birds_posted_more/ Просвітницький проєкт «13 ********.ввт», частина 33 (2 сезон). Без блюру.
Тим часом квітень продуктивний: протягом 1-17 квітня у скарбничці ПМ 1319 ******** (813☠️-200, 506🩸-300) та 3884 унікальних ворожих цілі знищено/уражено за 17 діб. По одненькій корості кожні 6,3 хвилиночки місяця. Двушечкою тисяч підарів на мінімалках квітень закриємо, а це бойова спроможність мінімум 5 хробачих батальйонів)
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19.04.2025 08:25 Відповісти
Чумардоси чергові десять тисяч, що правда не п'ятничні як було "заведено" і майже 150 тисяч з початку року і майже 150 діб з початку року - тобто кожні півтори хвилини мінус 3,14дар
Танки перша тисяча з початку року
ББМ перша тисяча з початку весни
Арта (ствольна) тисяча з початку місяця і велика вірогідність нового місячного рекорду
Логістика вже вийшла на четвертий місячний показник з початку війни і напевно буде новий рекорд
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19.04.2025 09:17 Відповісти
Щось я кацапів пожалів
149 350 чумардосів з початку року, а діб 107, тобто 1 395,8 середньодобово 58 секунд мінус 3,14дар - контракт довше підписував.
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19.04.2025 09:54 Відповісти
А вони хіба писати вміють? Щойно йому купу бабла наобіцяли, то хрестика він за секунду намалював.
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19.04.2025 12:10 Відповісти
Чим - тим чим Зеленський грав на роялі
Тут недавно був огляд ракет та іншої зброї , втраченої за роки Незалежності
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19.04.2025 10:00 Відповісти
І тут Зеленський зіграв на роялі. Втрачені ППО записав до 2019р, а те, що компанія Рошен своїм коштом відновила ППО Києва, ще навесні 2014р, навіть не мур-мур.
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19.04.2025 10:11 Відповісти
Не літає асфальт так далеко
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19.04.2025 10:12 Відповісти
Ну, так чого ж ти? Давай!
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19.04.2025 10:18 Відповісти
Як гарно п*дори вміють провокувати флуд і суперечки.
Не влазьте. Просто баньте його.
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19.04.2025 11:04 Відповісти
кого забанить-то ?
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19.04.2025 12:09 Відповісти
Шлепера.
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19.04.2025 13:16 Відповісти
Так і хочеться звернутись до кацапів лаптєногі увас є хоч небагато розумних людей щоб в математиці розбирались вашіх чоловіків так званих 1мл баранами техніки взагалі море флот на дні економіка в ж пі а якщо китай надума повернуть свої території чи японія чи кадиров ласти скине і прийде патріот ви бабами будете захищатись банальна арифметика п,яниці наркомани спідові гепатитчики педики інший непотріб воно не піде захищать навіть за гроші втече за урал у тайгу і вас без пострілу роздовбають азіати вже мешкають в містах у великій кількості а буде ще гірше
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19.04.2025 10:14 Відповісти
Такими темпами той перший мільйон м'яса хлопці вже до кінця червня намолотять!
Героям Слава!!! 💛💙
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19.04.2025 11:22 Відповісти
Йде до того, що на початку червня.
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19.04.2025 12:49 Відповісти
Так, Ви праві! Я чогось подумала, що зараз вже кінець травня, а воно ж тільки кінець квітня!
Та да, до мільйона їм залишилось десь 60 тисяч, тоді при дуже грубому розрахунку 1,5 тисячі в день залишається 40 днів. Але зараз м'яса злегка поменьшало, то рахуємо десь 1,2 тисячі в середньому (як за квітень) - то 50 днів.
Але, як кажуть фахівці з воєнних дій: усі розрахунки закінчуються разом з першим пострілом...
Дай Боже Україні та її воїнам знищити ворога якнаймога раніше та якнаймога більше!
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19.04.2025 14:30 Відповісти
Так, так... Перший мільйон намолотять і розвішають на новопосадженому мільярді дерев. І освітлять цей "успіх" десятками тисяч новостворених Г-ват електроенергії.
Мудре китайське прислів"я каже: "Небезпечно пробувати забрати у тигриці тигриня, а у деяких .....в їхні ілюзії..."
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19.04.2025 14:22 Відповісти
Як же ж тобі за кацапів болить, ************ - місця собі не знайдеш. ))
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19.04.2025 14:55 Відповісти
Я тут щось казав про кацапів, гандоне використаний? Мова про продажне злодюжне брехливе вище політичне і військове керівництво України. Про них уже весь світ говорить і сміється і мати справи з ними не хоче...
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19.04.2025 17:27 Відповісти
Можеш не виправдовуватися, валянку. Використаний кондом - це саме ти, дегнерате, зі своєю тупою ×уйловською методичкою.
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19.04.2025 21:54 Відповісти
 
 