Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 940 150 осіб (+1180 за добу), 10 676 танків, 26 600 артсистем, 22 266 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 940 150 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.04.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 940150 (+1180) осіб,
танків ‒ 10676 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 22266 (+9) од,
артилерійських систем – 26600 (+70) од,
РСЗВ – 1368 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1139 (+3) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33176 (+111),
крилаті ракети ‒ 3148 (+3),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 45162 (+208) од,
спеціальна техніка ‒ 3858 (+0)
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
305!!! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Арта та логістика супер.
Результативність ППО перевалила за 37000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 940 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
По арті і логістиці в цьому місяі буде рекорд.
Тим часом квітень продуктивний: протягом 1-17 квітня у скарбничці ПМ 1319 ******** (813☠️-200, 506🩸-300) та 3884 унікальних ворожих цілі знищено/уражено за 17 діб. По одненькій корості кожні 6,3 хвилиночки місяця. Двушечкою тисяч підарів на мінімалках квітень закриємо, а це бойова спроможність мінімум 5 хробачих батальйонів)
Танки перша тисяча з початку року
ББМ перша тисяча з початку весни
Арта (ствольна) тисяча з початку місяця і велика вірогідність нового місячного рекорду
Логістика вже вийшла на четвертий місячний показник з початку війни і напевно буде новий рекорд
149 350 чумардосів з початку року, а діб 107, тобто 1 395,8 середньодобово 58 секунд мінус 3,14дар - контракт довше підписував.
Тут недавно був огляд ракет та іншої зброї , втраченої за роки Незалежності
Не влазьте. Просто баньте його.
Героям Слава!!! 💛💙
Та да, до мільйона їм залишилось десь 60 тисяч, тоді при дуже грубому розрахунку 1,5 тисячі в день залишається 40 днів. Але зараз м'яса злегка поменьшало, то рахуємо десь 1,2 тисячі в середньому (як за квітень) - то 50 днів.
Але, як кажуть фахівці з воєнних дій: усі розрахунки закінчуються разом з першим пострілом...
Дай Боже Україні та її воїнам знищити ворога якнаймога раніше та якнаймога більше!
Мудре китайське прислів"я каже: "Небезпечно пробувати забрати у тигриці тигриня, а у деяких .....в їхні ілюзії..."