У лікарні помер 16-річний хлопець, який днями потрапив під ворожий авіаудар по Херсону
Російський авіаудар по Центральному району Херсона, який стався 17 квітня, забрав життя дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося.
Обстріли за добу
Минулої доби російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили ангар, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", - зазначив Прокудін.
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LIV LIV
показати весь коментар19.04.2025 09:49 Відповісти Мені подобається 7
gr1959
показати весь коментар19.04.2025 10:11 Відповісти Мені подобається 4
Володимир Омельянов
показати весь коментар19.04.2025 10:19 Відповісти Мені подобається 4
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