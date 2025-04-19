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Новини обстріли Херсонщини
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У лікарні помер 16-річний хлопець, який днями потрапив під ворожий авіаудар по Херсону

Атака на херсон 17 квітня

Російський авіаудар по Центральному району Херсона, який стався 17 квітня, забрав життя дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося.

Обстріли за добу 

Минулої доби російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили ангар, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрон РФ атакував багатоповерхівку в Херсоні: загорівся балкон, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28472) Херсон (3360) Херсонська область (5756) Херсонський район (268)


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16 років! Тільки жити та й жити!
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19.04.2025 09:49 Відповісти
Сьогодні показали напад молодиків на військового в Києві. Їм треба показати цього 16-ти річного юнака. Пояснити, хто винний у його смерті, і кому вони повинні все життя бути завдяченими.
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19.04.2025 10:11 Відповісти
Будь ти проклята навіки фашиська росія ,путін **** здохни нарешті мільйони благають.
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19.04.2025 10:19 Відповісти
 
 