УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12239 відвідувачів онлайн
Новини Військові технології
2 058 54

Наш досвід довів, що в умовах асиметричної війни можна не лише стримувати значно сильнішого ворога, а й перемагати, - Сирський

Олександр Сирський

Відбиття Україною широкомасштабного вторгнення РФ довело, що вагому роль у сучасній війні відіграють технології, мережеві структури управління, когнітивні операції та інформаційні впливи.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час виступу на Міжнародному академічному форумі "Воєнні інновації в сучасних війнах", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, війна ХХІ століття - це багатовимірне протистояння, що охоплює поле бою, економіку, кіберпростір, суспільство.

"Ми повинні не просто адаптуватися, а формувати новітні стратегії задля перемоги. Досвід нашої боротьби довів, що в умовах асиметричної війни можна не лише стримувати значно сильнішого ворога, а й перемагати", - наголошує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїнам 3 полку ССО ЗСУ терміново потрібні дрони DJI Mavic 3 Pro на Покровський напрямок: оголошено збір

Сирський також подякував усім, хто створює технологічну перевагу для української армії.

"Дякую нашим воїнам, які, зокрема й за допомогою технологій, нищать російського окупанта. Переконаний, що спільними зусиллями ми досягнемо справедливого миру для України", - резюмував головнокомандувач.

Автор: 

Сирський Олександр (611) війна в Україні (3874)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Хтось може пояснити,чому в 22 люди часом без зброї,без навчання,звільнили півкраїни,а через 3 роки з зброєю,з навиками і здали те що визволили в 22,і нічого не відвоювали.
показати весь коментар
19.04.2025 09:40
+16
я нагадаю сирському і всім хто підзабув!
саме пан генерал батько залужний зупинив та відігнав від києва, чернігова, сум, харкова, херсона кацапську навалу. оті елітні частини вторгнення лаптєй.
саме в той час, коли обісрані керманичі ховалися по холодним душовим та жерли суху мівіну.
але, але, але.....
його прибрали, та поставили ставочного генерала, чєго ізволітє. с тих пір ми відступаємо, відступаємо, відступаємо кожного дня.
то, якими досягненнями сирськього вихваляється сирський?
показати весь коментар
19.04.2025 09:41
+12
Інновації у нас з'являються тільки в нахабних способах мародерства у владних структур. Технічні інновації в різних сферах потребують капіталовкладень та умов розвитку, які чомусь створюють в Китаї. В Україні недалеко втікли від совдепівської системи, коли винахідники все життя не могли дочекатися визнання виходу, а тим більше його реалізації. Вимушені військові інновації теж не дуже підтримуються і вивчаються заради майбутнього країни. Говорильня наше все.
показати весь коментар
19.04.2025 09:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме так, особливо якщо ворог лише силу розуміє.
показати весь коментар
19.04.2025 09:26 Відповісти
Інновації у нас з'являються тільки в нахабних способах мародерства у владних структур. Технічні інновації в різних сферах потребують капіталовкладень та умов розвитку, які чомусь створюють в Китаї. В Україні недалеко втікли від совдепівської системи, коли винахідники все життя не могли дочекатися визнання виходу, а тим більше його реалізації. Вимушені військові інновації теж не дуже підтримуються і вивчаються заради майбутнього країни. Говорильня наше все.
показати весь коментар
19.04.2025 09:29 Відповісти
В центрі зброя
показати весь коментар
19.04.2025 09:31 Відповісти
наш Лідор в центрі, все решта суєта
показати весь коментар
19.04.2025 09:41 Відповісти
Після відставки Залужного, перемоги Сирського так собі...
показати весь коментар
19.04.2025 09:38 Відповісти
Всё правильно но не до конца, Украина огромная страна с великим потенциалом и нам просто необходимо восстанавливать ядерный статус, делать это нужно тайно, но быстро, плюс ракеты, ракеты и ещё сто раз ракеты.
показати весь коментар
19.04.2025 09:40 Відповісти
забудьте про ядерну і атомну зброю - це нам не по кишені
показати весь коментар
19.04.2025 09:43 Відповісти
Ну нам с вами да, а вот государство Украина ядерное оружие сделать может, у нас для этого ВСЁ есть, было бы желание.
показати весь коментар
19.04.2025 09:49 Відповісти
не може - центрифуг немає і ніхто не продасть - це тільки перше що в голову прийшло і технологію нам ніхто не продасть (а в нас її ніколи не було)
показати весь коментар
19.04.2025 09:51 Відповісти
21 век на дворе, все технологии давно известны, Северная Корея под страшными санкциями делает , Пакистан делает, малюсенький Израиль делает а Украина не может сделать. Уверен что можем и сделаем.
показати весь коментар
19.04.2025 10:14 Відповісти
Не потрібна нам центрифуга, у нас є відпрацьовані твели реактора на швидких нейронах, це чистий плутоній.

От ракет немає чим це доставити та і мабуть уже не буде.
показати весь коментар
19.04.2025 10:14 Відповісти
Це не чистий плутоній. Там лише декілька відсотків. Потім міняють на нові.
показати весь коментар
19.04.2025 10:38 Відповісти
То в звичайних реакторах так але в Україні був один який був іншого типу на швидких нейтронах, твели від нього нікуди не ділись.
показати весь коментар
19.04.2025 10:41 Відповісти
Хтось може пояснити,чому в 22 люди часом без зброї,без навчання,звільнили півкраїни,а через 3 роки з зброєю,з навиками і здали те що визволили в 22,і нічого не відвоювали.
показати весь коментар
19.04.2025 09:40 Відповісти
сирський же пояснив, що не ясно?
ми досягаємо перемог.
показати весь коментар
19.04.2025 09:43 Відповісти
Ми - це він про сородічей, він зливає, вони заповзають.
показати весь коментар
20.04.2025 00:08 Відповісти
Це просто: спочатку шкодив Байден, потім Шольц, потім Байден і Дуда. Тепер Трамп. І про Порошенко з ухилянтами не забувай
показати весь коментар
19.04.2025 09:44 Відповісти
А ви справді не розумієте?
показати весь коментар
19.04.2025 10:03 Відповісти
Що значить без навчання, у нас була 300 тис. армія також в першу чергу призивались на початку ті хто мав бойовий досвід, учасники АТО та афганці, іншим говорили йдіть додому тому що немає ні зброї ні амуніції.
Тоді багато форми передавали та бронежилетів, тому що частина військових була в спортивках.
показати весь коментар
19.04.2025 10:26 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2025 09:41 Відповісти
Отвєточка за "курск наш"?
показати весь коментар
19.04.2025 10:04 Відповісти
я нагадаю сирському і всім хто підзабув!
саме пан генерал батько залужний зупинив та відігнав від києва, чернігова, сум, харкова, херсона кацапську навалу. оті елітні частини вторгнення лаптєй.
саме в той час, коли обісрані керманичі ховалися по холодним душовим та жерли суху мівіну.
але, але, але.....
його прибрали, та поставили ставочного генерала, чєго ізволітє. с тих пір ми відступаємо, відступаємо, відступаємо кожного дня.
то, якими досягненнями сирськього вихваляється сирський?
показати весь коментар
19.04.2025 09:41 Відповісти
а хіба тактика кацапів не змінилися з 22го ?
показати весь коментар
19.04.2025 09:47 Відповісти
ну, так.
в гостомель висадилася елітна десантна штурмова група.
під київ під'їхали новенькі т 90. вертольоти к 52, над дніпром. чеченський спецназ на новеньких тиграх.
восени атаки 100+ ракет, без будь якого ппо.
а зараз віслюки, милиці та м'ясні штурми.
показати весь коментар
19.04.2025 10:04 Відповісти
Не тупіть. Ті сили не очікували опору.Не мали досвіду ведення бойових дій. Їх банально було занадто мало для такого довгого фронту. Вони майже не мали дронів і не використовували їх. З боку рейху це була авантюра, дуже масштабна. Щось у них вийшло, а щось ні.
показати весь коментар
19.04.2025 10:11 Відповісти
ааа....
зрозумів!
ми ж були дофігіща підготовлені. навчені озброєні та в засідках.
спеціально все розмінували, відвели бойові частини.
то був такий план, без бою здати південь, втратити херсон, та майже втратити миколаїв.
спеціально віддали жителів маріуполя на загибель.
пропустили кацапські мотолиги на оболонь.
відйшли з заес.
все. питань немає.
показати весь коментар
19.04.2025 10:20 Відповісти
Гріша, не тупи. Таку маячню несеш. Я ж не свою думку ретранслюю, а висновки експертів.
показати весь коментар
19.04.2025 10:30 Відповісти
знову, не тупи?
а, яких експертів, як що не секрет?
експертів з марафону?
чи отих міжнародних експертів, що києву давали три дні, ну максимум тиждень?
показати весь коментар
19.04.2025 10:33 Відповісти
А нічого, що на Київ кацапи йшли парадними колонами? Легко бути тупим?
показати весь коментар
19.04.2025 10:41 Відповісти
так так.
саме парадними колонами зайшли у херсон, мелітополь, бердянськ.
обійшли чернігів, суми.
підійшли під київ, харків.
чи про що ти перднув, гострий?
показати весь коментар
19.04.2025 10:51 Відповісти
Перемогун кацапський, які твої досягнення після призначення?
показати весь коментар
19.04.2025 09:44 Відповісти
так він написав ми - мабуть посоромився - ми кацапи. Я так зрозумів.
показати весь коментар
20.04.2025 00:13 Відповісти
В чем это кацапы сильнише. Зеками и чмобиками? Совковой рухлядью 50-60- годов? Командуют лучше? Для обороны много мозгов не надо. Да и людей. Он пытается оправдывать себя.
показати весь коментар
19.04.2025 09:48 Відповісти
Отже і людей занадто мало і ресурсів, в першу чергу дронів. Також військове командування тупіше, ніж було при Залужному.А от чому так, то всі запитання до зєльоного Наполеона. Запитання то формальність, а от потужного пєдєля він і його шайка-лєйка заслужили давно
показати весь коментар
19.04.2025 10:15 Відповісти
Якщо б ми дізналися про що домовлялися патрушев та "найвеличніший" в Омані, то нам би стало більш зрозуміло, чому був знятий Залужний і чому закінчилися наші перемоги... Але, ми про це не дізнаємось, допоки нинішня росіянська влада не буде сидіти на лаві підсудних в Гаазі, або пока "найвеличніший" не сяде в Лук'янівський СІЗО. Але... (((
показати весь коментар
19.04.2025 10:47 Відповісти
Ракетами і Кабами, яких прилітає по 600-900 в тижень, навіть 250 фугасна, це страшна зброя, ударними дронами з 3-10 кг заряду, яких у нас до цього часу майже не має. Перевагою у артилерії.

З штатів воно все так красиво виглядає дивлячись соцмережі.
показати весь коментар
19.04.2025 10:17 Відповісти
ногами по мінах, шикуваннями по іскандерах та леопардами по ланцетах це не асиметрична війна.
це *бланство.
показати весь коментар
19.04.2025 09:56 Відповісти
І що конкретно може навести?
Напевно,що його дії хтось ретельно фіксує,бо не може бути стільки випадковостей невдач у його діях,щоб коли треба,пред'явити.
показати весь коментар
19.04.2025 09:59 Відповісти
значит дальше будут людей вылавливать
показати весь коментар
19.04.2025 10:01 Відповісти
Вже є виправдальне рішення суду по адмінсправі по підполковнику з тцк в одному з районів Вінницької області. Догану за халатне відношення до військової служби відмінили, штраф з "воїна" зняли. Підстава: не має людського ресурсу в районі, тому "воїн" виконав план по мобілізації лише на 25%. Цікава справа, повчальна. Висновки ніхто не робить.
показати весь коментар
19.04.2025 10:24 Відповісти
Вважаю це сталось лише завдяки героїзму військових та тим хто все таки протягнув дрони у військо, незважаючи на супротив весільного міністра оборони.

В реальності тільки завдяки дронам та героїзму рядових військових ЗСУ і втримали те що є наразі. І Хаймарсам вони також змінили багато чого у війні.
показати весь коментар
19.04.2025 10:23 Відповісти
більше 20% окупація української території,котра продовжується до сьогоднішнього дня говорить сама за себе і те.що розказує "сирок" Відбиття Україною широкомасштабного вторгнення РФ є брехня чистої води.
показати весь коментар
19.04.2025 11:05 Відповісти
Перемогун, єдине, що ти зробив - поховав тисячі військоівих, та здав землі. Все. Твоя тупорила курська авантюра для підняття обвислого рейтигну зеленого самодура, вже кров'ю відригується, так що завалися і злийся нах.
показати весь коментар
19.04.2025 12:15 Відповісти
Без Залужного сирський тільки й вміє, що відступати, й базікати.
показати весь коментар
19.04.2025 16:16 Відповісти
Що знову побєдобєсіє починається ,ти спочатку зупини кацапський наступ і стабілізуй лінію фронту палкаводєц хрєнов.
показати весь коментар
19.04.2025 16:38 Відповісти
 
 