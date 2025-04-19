Наш досвід довів, що в умовах асиметричної війни можна не лише стримувати значно сильнішого ворога, а й перемагати, - Сирський

Відбиття Україною широкомасштабного вторгнення РФ довело, що вагому роль у сучасній війні відіграють технології, мережеві структури управління, когнітивні операції та інформаційні впливи.

Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час виступу на Міжнародному академічному форумі "Воєнні інновації в сучасних війнах", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, війна ХХІ століття - це багатовимірне протистояння, що охоплює поле бою, економіку, кіберпростір, суспільство.

"Ми повинні не просто адаптуватися, а формувати новітні стратегії задля перемоги. Досвід нашої боротьби довів, що в умовах асиметричної війни можна не лише стримувати значно сильнішого ворога, а й перемагати", - наголошує він.

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Сирський також подякував усім, хто створює технологічну перевагу для української армії.

"Дякую нашим воїнам, які, зокрема й за допомогою технологій, нищать російського окупанта. Переконаний, що спільними зусиллями ми досягнемо справедливого миру для України", - резюмував головнокомандувач.