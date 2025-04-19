Наш досвід довів, що в умовах асиметричної війни можна не лише стримувати значно сильнішого ворога, а й перемагати, - Сирський
Відбиття Україною широкомасштабного вторгнення РФ довело, що вагому роль у сучасній війні відіграють технології, мережеві структури управління, когнітивні операції та інформаційні впливи.
Про це повідомив у телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час виступу на Міжнародному академічному форумі "Воєнні інновації в сучасних війнах", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, війна ХХІ століття - це багатовимірне протистояння, що охоплює поле бою, економіку, кіберпростір, суспільство.
"Ми повинні не просто адаптуватися, а формувати новітні стратегії задля перемоги. Досвід нашої боротьби довів, що в умовах асиметричної війни можна не лише стримувати значно сильнішого ворога, а й перемагати", - наголошує він.
Сирський також подякував усім, хто створює технологічну перевагу для української армії.
"Дякую нашим воїнам, які, зокрема й за допомогою технологій, нищать російського окупанта. Переконаний, що спільними зусиллями ми досягнемо справедливого миру для України", - резюмував головнокомандувач.
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От ракет немає чим це доставити та і мабуть уже не буде.
ми досягаємо перемог.
Тоді багато форми передавали та бронежилетів, тому що частина військових була в спортивках.
саме пан генерал батько залужний зупинив та відігнав від києва, чернігова, сум, харкова, херсона кацапську навалу. оті елітні частини вторгнення лаптєй.
саме в той час, коли обісрані керманичі ховалися по холодним душовим та жерли суху мівіну.
але, але, але.....
його прибрали, та поставили ставочного генерала, чєго ізволітє. с тих пір ми відступаємо, відступаємо, відступаємо кожного дня.
то, якими досягненнями сирськього вихваляється сирський?
в гостомель висадилася елітна десантна штурмова група.
під київ під'їхали новенькі т 90. вертольоти к 52, над дніпром. чеченський спецназ на новеньких тиграх.
восени атаки 100+ ракет, без будь якого ппо.
а зараз віслюки, милиці та м'ясні штурми.
зрозумів!
ми ж були дофігіща підготовлені. навчені озброєні та в засідках.
спеціально все розмінували, відвели бойові частини.
то був такий план, без бою здати південь, втратити херсон, та майже втратити миколаїв.
спеціально віддали жителів маріуполя на загибель.
пропустили кацапські мотолиги на оболонь.
відйшли з заес.
все. питань немає.
а, яких експертів, як що не секрет?
експертів з марафону?
чи отих міжнародних експертів, що києву давали три дні, ну максимум тиждень?
саме парадними колонами зайшли у херсон, мелітополь, бердянськ.
обійшли чернігів, суми.
підійшли під київ, харків.
чи про що ти перднув, гострий?
З штатів воно все так красиво виглядає дивлячись соцмережі.
це *бланство.
Напевно,що його дії хтось ретельно фіксує,бо не може бути стільки випадковостей невдач у його діях,щоб коли треба,пред'явити.
В реальності тільки завдяки дронам та героїзму рядових військових ЗСУ і втримали те що є наразі. І Хаймарсам вони також змінили багато чого у війні.