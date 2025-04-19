Ворог діє на Харківщині виключно піхотними групами, - бригада НГУ "Хартія"

На Харківському напрямку вже тривалий час не спостерігається застосування ворогом бронетехніки. Росіяни намагаються діяти виключно піхотними групами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного" розповів офіцер відділення планування 13 бригади НГУ "Хартія" Олексій Розумний.

"Базова тактика залишається незмінною: піхота, як правило малі штурмові групи, які намагаються просочуватися з різних напрямків. Вони намагаються шукати несподівані для нас маршрути. Але результат для них один", - сказав Олексій Розумний.

За словами офіцера, близько тижня тому була спроба прориву одного мотоцикла, подібну тактику противник використовує на інших напрямках. Спроба була невдала.

"За останній час також не було спроб використання бронетехніки. Ті, що відбувалися, відбулися давно і всі завершилися провалом", — додав він.

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