Збільшився пасажиропотік на кордоні України з країнами ЄС, - ДПСУ
Перед Великоднем збільшився пасажиропотік на кордоні. За минулу добу державний кордон України перетнули понад 109 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.
За даними прикордонників, кордон перетнули:
- на в’їзд - 70 тис. осіб;
- на виїзд - 49 тис. осіб.
Найбільше подорожуючих - через західні кордони (92 тис. осіб), де пасажиропотік зріс майже на 20% порівняно з попередніми днями. Через південні рубежі (з Молдовою та Румунією) пройшли понад 17 тис. осіб - дещо більше, ніж зазвичай.
Пункти пропуску, де фіксується найінтенсивніший рух: "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська". Менше навантаження - у "Нижанковичах", "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі". У ППр "Шегині" триває ремонт - можливі затори.
Для пришвидшення оформлення на кордоні працюють додаткові прикордонні наряди, збільшено кількість змін та встановлено додаткові місця для перевірки документів.
"Очікується, що збільшення пасажиропотоку триватиме й після свят. Рекомендуємо планувати маршрут заздалегідь та обирати менш завантажені пункти пропуску. Бажаємо безпечної дороги та спокійних Великодніх свят!", - наголошують у Держприкордонслужбі.
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Їздив в Україну, крім власних речей - зубна щітка, бритва, сорочки і труси нічого не віз. З поатку мені сказали ставати в іншу чергу, думали що я з тих хто машигу завозить і треба розмитнювати. Коли чера дійшла до мене виявилось що я турист і мені сказали переходити в іншу чергу, яка була багатокілометрова. Я сказав що знову в черзі стояти не буду, вони ж мене поставили в цю чергу. Якийсь сопляк, який голився ще варениками ни ТИ почав на мене верещати. Я йому порадив заткнутись. В кінці кінців мене перевели в іншу чергу. Там, коли побачили що нема до чого придертись, сказали мені заїхани та бік і чекати. Я заїхав і так як просидів дві тисячі кілометрів за рульом завалився спати на задню сідушку. Чере деякий час, не знаю скільки я там спав, постукали в вікно і запитали що я тут роблю. Я сказав не знаю, що он та фуражка сказала мені тут чекати і я не знаю чого я чекаю. Пішла ця фуражка питати в іншої чого вона мені казала чекати. Щояь вони там нервово сперечались і сказали мені можна їхати. При виїзді казали показати папірець з номерком, який видали при перевірці паспорта. Я не памятав куди його засунув. Потім сказали платити за дороги і екологію Я запитав чи в них є дороги чи тільки напрямки. І якщо вже платити за екологію то вони повинні платити бо пів світу чорнобильською аварією забруднили. В результаті я заплатив за "екологію" і за "дороги", випустили без номерка після декільаох годин суперечок і купи затраченої нервової енергії. Виїхав за шлагбаум і виявилось що доріг дійсно нема, а є щось подібне на дорогу з ямами і з калюжами. Після того як я почав їхати до Львова, з черги яка була в бік кордону, виїхала лада-зубило і почала їхати за мною. Я зробив декілька поаоротів по вулицях якогось містечка щоб перевірити чи то за мною. Виявилось що машина їде за мною. Тоді я виїхав на дорогу до Львова і по газах. Жигульовина ртрималась до 140, а коли я підняв швидквсть до 160-170, безнадійно відстала і звернула в сторону. Мені було пофіг, на Сітроені з гідро-пневматичними амортизаторами я ямок не відчував.
Більше я туди не їздив.
Кордон до є обличчя країни, яке бачить турист при в'їзді. Не розумію як на кордоні можуть працювати такі тупі й хамовиті люди. Невже того ніхто не розуміє ???