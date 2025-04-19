Збільшився пасажиропотік на кордоні України з країнами ЄС, - ДПСУ

Перед Великоднем збільшився пасажиропотік на кордоні. За минулу добу державний кордон України перетнули понад 109 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДПСУ.

За даними прикордонників, кордон перетнули:

- на в’їзд - 70 тис. осіб;

- на виїзд - 49 тис. осіб.

Найбільше подорожуючих - через західні кордони (92 тис. осіб), де пасажиропотік зріс майже на 20% порівняно з попередніми днями. Через південні рубежі (з Молдовою та Румунією) пройшли понад 17 тис. осіб - дещо більше, ніж зазвичай.

Пункти пропуску, де фіксується найінтенсивніший рух: "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська". Менше навантаження - у "Нижанковичах", "Смільниці", "Грушеві" та "Угриневі". У ППр "Шегині" триває ремонт - можливі затори.

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Для пришвидшення оформлення на кордоні працюють додаткові прикордонні наряди, збільшено кількість змін та встановлено додаткові місця для перевірки документів.

"Очікується, що збільшення пасажиропотоку триватиме й після свят. Рекомендуємо планувати маршрут заздалегідь та обирати менш завантажені пункти пропуску. Бажаємо безпечної дороги та спокійних Великодніх свят!", - наголошують у Держприкордонслужбі.