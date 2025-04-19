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Новини Військові звання
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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Левченку - начальнику Військової служби правопорядку

Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України полковнику Віталію Левченку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №248/2025, оприлюднений на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику ЛЕВЧЕНКУ Віталію Володимировичу - начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України", - йдеться в указі.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Надточію - керівнику СБУ Донеччини та Луганщини

Автор: 

звання (117) Зеленський Володимир (23829)


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Топ коментарі
+10
Тысяч пять генералов уже есть?
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19.04.2025 13:38
+8
Канцеляриста в бригадні генерали? Командуватиме бригадою писарів?
Хоча чому дивуватися, скоморох же вважається верховним головнокомвнлувачем!
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19.04.2025 14:04
+7
Нато нам завідує
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19.04.2025 14:02
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Тысяч пять генералов уже есть?
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19.04.2025 13:38 Відповісти
Нато нам завідує
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19.04.2025 14:02 Відповісти
можно торгувати на експорт кучками,нажаль ці совкодегенеративні свині нікому непотрібні від слова ,,непотріб,,
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19.04.2025 14:11 Відповісти
За який муй ?????
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19.04.2025 13:58 Відповісти
просто человек хороший,почему не сделать ему хорошо,настоящий герой глубоких тылов
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19.04.2025 14:13 Відповісти
Нова забава Бубочки.
Порошенкові, превентивні санкції. Кишеньковим, превентивні посади.
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19.04.2025 15:22 Відповісти
Канцеляриста в бригадні генерали? Командуватиме бригадою писарів?
Хоча чому дивуватися, скоморох же вважається верховним головнокомвнлувачем!
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19.04.2025 14:04 Відповісти
Хто хоче бути генералом? У чергу!!!! Віслюк добрий...!!!
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19.04.2025 14:05 Відповісти
я хочу ,назначте мене баннимгенералом,не життя а казка
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19.04.2025 14:14 Відповісти
жалко что нет звания фельмаршал всея фельдмаршалов-
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19.04.2025 14:14 Відповісти
не проблема,ручні равлики з ради проголосують -буде
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19.04.2025 14:15 Відповісти
у нас генералів більше ніж в цілому блоку НАТО.
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19.04.2025 14:17 Відповісти
Що він так переміг , що генералішко дали ?Скільки ворогів знищив , міст звільнив з підлеглими?
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19.04.2025 14:42 Відповісти
Можно вже створювати бригаду з генералів?) З віслюком на чолі?)
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19.04.2025 15:12 Відповісти
Так, так. На випадок виборів це обовязково має помогти.
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19.04.2025 16:15 Відповісти
Клоунада з клоуном продовжується.
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19.04.2025 16:56 Відповісти
Командувати батальйоном "Варшава" ?
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19.04.2025 17:24 Відповісти
 
 