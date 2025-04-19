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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Левченку - начальнику Військової служби правопорядку
Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України полковнику Віталію Левченку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №248/2025, оприлюднений на сайті глави держави.
"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику ЛЕВЧЕНКУ Віталію Володимировичу - начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України", - йдеться в указі.
Топ коментарі
+10 Amerigo Vespucci
показати весь коментар19.04.2025 13:38
+8 Погрібний Олександр
показати весь коментар19.04.2025 14:04
+7 Анатолій Бойко #504832
показати весь коментар19.04.2025 14:02
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Порошенкові, превентивні санкції. Кишеньковим, превентивні посади.
Хоча чому дивуватися, скоморох же вважається верховним головнокомвнлувачем!