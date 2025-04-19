Зеленський присвоїв звання бригадного генерала Левченку - начальнику Військової служби правопорядку

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України полковнику Віталію Левченку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №248/2025, оприлюднений на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику ЛЕВЧЕНКУ Віталію Володимировичу - начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України", - йдеться в указі.

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