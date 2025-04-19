Удар по Харкову 18 квітня: майже 120 людей постраждали. У лікарнях перебувають 18 людей, зокрема четверо дітей

Внаслідок російського обстрілу 18 квітня було пошкоджено півсотні багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок. Профільні служби активно усунули наслідки ворожої атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Харків оговтується від ворожого удару балістичними ракетами, якими російські війська атакували мирних мешканців у Страсну пʼятницю.

На жаль, одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу. Майже 120 людей постраждали. Більшості харків’ян медична допомога була надана одразу на місці або амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що після удару 17 людей були доставлені до лікарень "швидкими", серед яких троє дітей. Ще троє людей були у важкому стані. Протягом минулої доби ще пʼятеро постраждалих звернулися за допомогою до лікарів, серед них - двоє дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар РФ по Харкову: Треба бути відвертою сволотою, щоб бити ракетами напередодні Великодня

"На цей час у лікарнях Харкова перебувають 18 людей. Зокрема, 5-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 12-річний хлопець - у стані середньої тяжкості. Одна 9-річна дитина перебуває в задовільному стані і незабаром буде виписана.

Дорослі. Двоє дорослих людей - у важкому стані. Ще двоє людей літнього віку перебувають у середньому стані тяжкості. Ще десятеро - у задовільному стані", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, що зранку 18 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по густонаселеному району Харкова.