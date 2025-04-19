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На Київщині працює ППО
У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники.
Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в повідомленні.
В ОВА закликають мешканців не фотографувати та не знімати роботу українських захисників, а також залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Топ коментарі
+7 Сергій Овчаренко #548993
показати весь коментар19.04.2025 17:26
+4 Дан Корвин
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+3 Erlich Bachman
показати весь коментар19.04.2025 17:25
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***** оголошував "перемирʼя» за часом мацкви, тобто майже годину тому воно наче почалося