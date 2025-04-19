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Новини Робота ППО на Київщині
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На Київщині працює ППО

На Київщині працює ППО

У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликають мешканців не фотографувати та не знімати роботу українських захисників, а також залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Читайте: Нічна атака "шахедів" на Київщину: пошкоджено приватний будинок у Фастівському районі

Автор: 

Київська область (4025) ППО (3188)


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Топ коментарі
+7
******* перемирʼя
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19.04.2025 17:26
+4
Летят сообщить о "перемирии".
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19.04.2025 17:29
+3
********** по кремлівськи в розпалі
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19.04.2025 17:25
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********** по кремлівськи в розпалі
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19.04.2025 17:25 Відповісти
******* перемирʼя
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19.04.2025 17:26 Відповісти
трамп ау!!!!!!!!!
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19.04.2025 17:26 Відповісти
Пасхальные беспилотники..
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19.04.2025 17:27 Відповісти
Щоб ***** в своєму ж гівні втопилося.
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19.04.2025 17:28 Відповісти
Летят сообщить о "перемирии".
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19.04.2025 17:29 Відповісти
Тобто орки вирішили нічну норму шахідів запустити вдень. А потім "припинення вогню" на 20 годин якраз на перезарядку....
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19.04.2025 17:36 Відповісти
***** на лгбт парад прилетів?
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19.04.2025 17:38 Відповісти
До початку перемирия залишилось 9 хв.
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19.04.2025 17:51 Відповісти
у кацапів на мацкві на годину скоріше
***** оголошував "перемирʼя» за часом мацкви, тобто майже годину тому воно наче почалося
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19.04.2025 18:07 Відповісти
Они только до 18-00 будут летать?
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19.04.2025 17:53 Відповісти
Самому цікаво вони попадають чи ні
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19.04.2025 17:55 Відповісти
До початку "перемирия" 4 хв.
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19.04.2025 17:56 Відповісти
А як вони опинились на Київщині ,тривоги ж не було .ні в Сумській ,ні в Ч ернігівській областях , а нв Телеграмі ППО взагалі написано про ракетну небезпеку ,ну і як це розуміть ,що рашисти фальш-цілі запускають ?
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19.04.2025 17:57 Відповісти
18 00 тривогу не відмінили
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19.04.2025 18:00 Відповісти
Таки відбій
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19.04.2025 18:01 Відповісти
Шахеди несуть пасху.
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19.04.2025 18:37 Відповісти
Розвід.дрони були.
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19.04.2025 18:49 Відповісти
 
 