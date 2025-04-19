На Київщині працює ППО

У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники.

Про це повідомляє Київська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликають мешканців не фотографувати та не знімати роботу українських захисників, а також залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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