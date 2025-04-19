Росіяни понад 20 разів вдарили по Нікопольщині та Синельниківщині
Протягом дня 19 квітня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, росіяни понад два десятки разів атакували Нікопольщину дронами-камікадзе
Як зазначається, ворог поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Люди не постраждали.
Крім того, ворог спрямував безпілотники і на Межівську громаду Синельниківського району.
Там понівечене авто. Загиблих і постраждалих немає.
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