Окупанти п’ять разів атакували FPV-дронами громаду на Миколаївщині: пошкоджено будинки та сільгосптехніку
Сьогодні, 19 квітня, протягом дня росіяни щонайменше п'ять разів атакували дронами типу FPV Куцурубську громаду в Миколаївській області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у населеному пункті Дмитрівка спалахнула пожежа даху приватного будинку. Наразі відомо, що пошкоджено три приватні будинки, авто та сільськогосподарську техніку.
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І годину тому вже здохлі мотоциклісти точно заблукали в Розливі. карти в них були старі. і годинники зламалися