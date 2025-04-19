Окупанти п’ять разів атакували FPV-дронами громаду на Миколаївщині: пошкоджено будинки та сільгосптехніку

Сьогодні, 19 квітня, протягом дня росіяни щонайменше п'ять разів атакували дронами типу FPV Куцурубську громаду в Миколаївській області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у населеному пункті Дмитрівка спалахнула пожежа даху приватного будинку. Наразі відомо, що пошкоджено три приватні будинки, авто та сільськогосподарську техніку.

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