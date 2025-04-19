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Росіяни здійснили 115 обстрілів прикордоння Сумщини протягом дня
Протягом дня росіяни здійснили 115 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 225 вибухів.
Про ситуацію на прикордонні станом на 21 годину 19 квітня розповіли в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади.
- Сумська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
- Хотінська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
- Краснопільська громада: завдано удари FPV дронами (26 вибухів), мінометні обстріли (29 вибухів), пуск КАБів (16 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
- Свеська громада: ворог атакував FPV дроном (1 вибух).
- Есманьська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів), удари FPV дронами (4 вибухи).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (67 вибухів), мінометів (6 вибухів), РСЗВ (8 вибухів), FPV дронами (13 вибухів), КАБами (2 вибухи).
- Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удари FPV дронами (4 вибухи).
- Миропільська громада: здійснено пуск КАБів (9 вибухів), мінометний обстріл (8 вибухів).
- Путивльська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).
- Шалигинська громада: зафіксовано удари FPV дронами (4 вибухи), артилерійський обстріл (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
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показати весь коментар19.04.2025 21:55 Відповісти Мені подобається 0
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