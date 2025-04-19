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Новини Повітряна тривога на Київщині
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Повітряну тривогу оголошували в Києві та області: ПС попереджали про ракетну небезпеку (оновлено)

повітряна тривога у Києві та області

Ввечері суботи, 19 квітня, у Києві та області оголосили повітряну тривогу через загрозу нанесення ворогом ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека для Київської області", - повідомили ПС о 21:55.

карта тривог

Оновлення: о 22:06 оголосили про відбій повітряної тривоги в Києві, а о 22:09 - в області. 

Читайте також: Повітряну тривогу оголосили у низці областей: ПС попередили про ракетну небезпеку

Автор: 

Київська область (4025) Повітряні сили (2639) повітряна тривога (919)


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Топ коментарі
+5
А как там наши ракето-дроны "Паляниця" поживают? Ответ будет?
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19.04.2025 22:08
+3
Перемірряяя!
По ***** та ЗЕцапа.
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19.04.2025 22:06
+2
Уже отбой.
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19.04.2025 22:16
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Перемірряяя!
По ***** та ЗЕцапа.
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19.04.2025 22:06 Відповісти
хто там перемир'я запровадив? кацапи? так вони ж обманюють.
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19.04.2025 22:11 Відповісти
У них це називається пи...дят
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19.04.2025 22:13 Відповісти
Мені дуже цікаво, як ракета залетіла в Київську область, не пролетівши ні одну область і головне минуя всі прикордонні, включая Сумську та депортувала в Київський?! Диво тай годі... Цю тему по всім соц. сітях обговорюють і теж адекватні дивуються...
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20.04.2025 00:03 Відповісти
Напевно перемир'я відмічають
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19.04.2025 22:07 Відповісти
Салютом, далі очікуються святкові фейєрверки
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19.04.2025 22:12 Відповісти
А как там наши ракето-дроны "Паляниця" поживают? Ответ будет?
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19.04.2025 22:08 Відповісти
Відповідь від Зе буде на Миколи та й ніколи
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19.04.2025 22:19 Відповісти
Уже отбой.
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19.04.2025 22:16 Відповісти
от такий ти, *****, перемирювач,
але як спектакль? - для доні буде досить...
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19.04.2025 22:17 Відповісти
Хід звичайно відмінний.

Запропонувати перемир'я і тут же його виконати.

Західна преса просто радіє.
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19.04.2025 22:22 Відповісти
 
 