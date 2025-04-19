Повітряну тривогу оголошували в Києві та області: ПС попереджали про ракетну небезпеку (оновлено)

Ввечері суботи, 19 квітня, у Києві та області оголосили повітряну тривогу через загрозу нанесення ворогом ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека для Київської області", - повідомили ПС о 21:55.

Оновлення: о 22:06 оголосили про відбій повітряної тривоги в Києві, а о 22:09 - в області.

Читайте також: Повітряну тривогу оголосили у низці областей: ПС попередили про ракетну небезпеку