Повітряну тривогу оголошували в Києві та області: ПС попереджали про ракетну небезпеку (оновлено)
Ввечері суботи, 19 квітня, у Києві та області оголосили повітряну тривогу через загрозу нанесення ворогом ракетного удару.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ракетна небезпека для Київської області", - повідомили ПС о 21:55.
Оновлення: о 22:06 оголосили про відбій повітряної тривоги в Києві, а о 22:09 - в області.
Топ коментарі
+5 18c49ed2
показати весь коментар19.04.2025 22:08
+3 Старый зольдат
показати весь коментар19.04.2025 22:06
+2 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар19.04.2025 22:16
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По ***** та ЗЕцапа.
але як спектакль? - для доні буде досить...
Запропонувати перемир'я і тут же його виконати.
Західна преса просто радіє.