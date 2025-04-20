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Чоловік підірвався на міні на Херсонщині
У Херсонській області чоловік мотоциклом наїхав на міну, він перебуває в лікарні.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався у Новорайській громаді.
"31-річний чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку. У результаті вибуху він отримав перелом ключиці. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
В ОВА закликають громадян бути вкрай обережними і негайно повідомляти службу порятунку у разі виявлення підозрілого предмета.
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показати весь коментар21.04.2025 02:59 Відповісти Мені подобається 0
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