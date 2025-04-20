Чоловік підірвався на міні на Херсонщині

У Херсонській області чоловік мотоциклом наїхав на міну, він перебуває в лікарні.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався у Новорайській громаді.

"31-річний чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку. У результаті вибуху він отримав перелом ключиці. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликають громадян бути вкрай обережними і негайно повідомляти службу порятунку у разі виявлення підозрілого предмета.

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