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Новини Підрив на міні
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Чоловік підірвався на міні на Херсонщині

На Херсонщині чоловік підірвався на міні

У Херсонській області чоловік мотоциклом наїхав на міну, він перебуває в лікарні.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався у Новорайській громаді.

"31-річний чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку. У результаті вибуху він отримав перелом ключиці. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

В ОВА закликають громадян бути вкрай обережними і негайно повідомляти службу порятунку у разі виявлення підозрілого предмета.

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Автор: 

міна (343) Херсонська область (5756)


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..легко об1йшовся..)
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21.04.2025 02:59 Відповісти
 
 