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Із 21 до 26 квітня тимчасово обмежуватимуть рух транспорту на Хрещатику в Києві

хрещатик

Із 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульв. Тараса Шевченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіційний портал Києва

Обмеження діятимуть:

  • 21, 22, 23 та 25 квітня з 22:00 до 6:00;
  • 22, 23, 24 та 26 квітня з 8:00 до 17:00.

У цей період дорожники "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття.

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Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Автор: 

КМДА (2370) Київ (19466) транспорт (1393) Хрещатик (28)


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Готуємо дороги до приходу🐷коцапii!
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20.04.2025 18:18 Відповісти
Давно пора
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20.04.2025 18:23 Відповісти
Кому війна, а кому бабло пиляти...
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20.04.2025 18:55 Відповісти
У Києві дорога нормальна хіба що на Хрещатику. Все інше: Поділ, Троєщина, Борщагівка і так далі - доріг як не було, так і не буде
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20.04.2025 19:15 Відповісти
Ви певно не в тому Києві живете і іздіваєтесь.

З 2014 року в Києві перекладено повністю сотні кілометрів доріг: Берестейський проспект - повністю, Окружна - майже повністю, Голосіївськи проспект та вул. Васильківська - повністю, пр. Соборності повністю, Броварський проспект - повністю, Набережно-Хрещатицька - майже повністю, та безліч вулиць менше типу Татарська, Кирилівська, центральні вулиці дофіга, розв'язки - дофіга. антипаркувальних стовбчиків встановлено - безліч, що стало можна проїхати там, де раніше сюрла паркувались, полоси громадського транспорту - запрацювали.

Стан доріг в Києві далекий від ідеальних, а якість далека до німецької, але казати "як не було так і не буде" то треба бути сліпим.

Якшошо, я в таксі з 2008 року, так що знаю з чим порівняти. Якщо вам років 20 і для все все те, що є - як данність, то про шо ми говоримо...
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20.04.2025 22:13 Відповісти
наматую по місту, буває, по 3-4000 км на місяць, а ви?
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20.04.2025 22:15 Відповісти
 
 