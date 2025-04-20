Із 21 до 26 квітня тимчасово обмежуватимуть рух транспорту на Хрещатику в Києві
Із 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульв. Тараса Шевченка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіційний портал Києва
Обмеження діятимуть:
- 21, 22, 23 та 25 квітня з 22:00 до 6:00;
- 22, 23, 24 та 26 квітня з 8:00 до 17:00.
У цей період дорожники "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття.
Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.
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З 2014 року в Києві перекладено повністю сотні кілометрів доріг: Берестейський проспект - повністю, Окружна - майже повністю, Голосіївськи проспект та вул. Васильківська - повністю, пр. Соборності повністю, Броварський проспект - повністю, Набережно-Хрещатицька - майже повністю, та безліч вулиць менше типу Татарська, Кирилівська, центральні вулиці дофіга, розв'язки - дофіга. антипаркувальних стовбчиків встановлено - безліч, що стало можна проїхати там, де раніше сюрла паркувались, полоси громадського транспорту - запрацювали.
Стан доріг в Києві далекий від ідеальних, а якість далека до німецької, але казати "як не було так і не буде" то треба бути сліпим.
Якшошо, я в таксі з 2008 року, так що знаю з чим порівняти. Якщо вам років 20 і для все все те, що є - як данність, то про шо ми говоримо...