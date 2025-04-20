Із 21 до 26 квітня тимчасово обмежуватимуть рух транспорту на Хрещатику в Києві

Із 21 до 26 квітня на Хрещатику тимчасово обмежуватимуть рух транспорту у напрямку від Європейської площі до бульв. Тараса Шевченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіційний портал Києва

Обмеження діятимуть:

21, 22, 23 та 25 квітня з 22:00 до 6:00;

22, 23, 24 та 26 квітня з 8:00 до 17:00.

У цей період дорожники "Київавтодору" проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття.

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Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.