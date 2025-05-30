В DCH Ярославського заявили, що силовики знайшли лазівку в законодавстві, щоб незаконно проводити обшуки

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29 травня, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР НПУ) під керівництвом Андрія Рубеля та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції (ГСУ НПУ) провели обшуки у працівників та в офісних приміщеннях підприємств Групи DCH у Києві, Харкові та Дніпрі.

Обшуки у Києві тривали ще й сьогодні. Зокрема, було вилучено документацію, компʼютерну техніку та накопичувачі інформації тощо. Формальним обґрунтуванням проникнення поліцейських в приміщення стало застосування процедури за ч. 3 ст. 233 КПК України — без ухвали слідчого судді.

Як наголошують в DCH, ця підстава для обшуків передбачена виключно для невідкладних випадків, коли йдеться про безпосереднє спостереження за вчиненням злочину та необхідність термінового реагування. Випадок з обшуками на підприємствах DCH ніяк не підпадав під ці критерії: провадження відкрите у 2022 році; у 2023 році обшуки вже були проведені з дотриманням процедури; жодних нових фактів, які б виправдовували невідкладність, не виникло; жоден представник чи працівник компаній DCH не має статусу підозрюваного.

Олена Лисицька, юрисконсульт DCH, прокоментувала слідчі дії таким чином: "Останні дії Нацполіції є грубим порушенням норм КПК України та Конституції. Це політично мотивований тиск на легальний бізнес. Такі слідчі дії можна кваліфікувати як переслідування. Вони не можуть застосовуватись до бізнеса, який відкрито працює, звітує, сплачує податки та постійно співпрацює з правоохоронцями по всіх питаннях".

Як прокоментувала Вікторія Левченко, юридичний представник компаній групи DCH, адвокат, СЕО та партнерка юридичної компанії ProfiLegal: "Це знущання над співробітниками йде другу добу. Що ми маємо на сьогоднішній ранок. Десятки вибитих шибок з дверями, вилучені техніка, яка не має відношення до справи, та документи, які можна було отримати дуже швидко за запитом. Додайте блокування господарської діяльності, прямі збитки підприємствам, недоотримані державою податки, репутаційні втрати для бізнесу і акціонера. Свавілля силових структур квітне. Скільки б ми не чули про "інвест няні", український бізнес кожен день бачить зовсім іншу картину. Нагадаю, що компанії групи тільки за минулий рік сплатили більше 2,3 млрд гривень податків".

У Нацполіції наполягають, що обшуки проводились "в офісних приміщеннях та за адресами проживання топменеджменту групи компаній та посадових осіб підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались з метою легалізації коштів".

Нацполіція не називає компанію, проте обставини справи вказують, що йдеться про справу Укртатнафти. Проте на даний момент, як заявили у DCH, "Ярославський (акціонер DCH – ред.) ніколи не мав впливу на прийняття рішень у ПАТ Укртатнафта, не отримував жодних дивідендів, не мав опосередкованого бенефіціарного володіння і не контролював діяльність товариства". На доказ цього DCH наводить лист одного з акціонерів Укртатнафти, який 22 травня 2025 року було офіційно долучено до досудового розслідування.

Крім того, у DCH спростували чутки, що Олександр Ярославський перебуває у розшуку Інтерполу. "Ця інформація не відповідає дійсності. Наразі акціонер компанії DCH не має статусу у вказаній кримінальній справі", — заявили у групі компаній.